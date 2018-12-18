В Бийске подростка вызвали на допрос из-за съемки видео с полицейским
На записях молодой человек просит его уступить место в транспорте пожилой женщине, но сотрудник полиции отказывается.
16-летнему активисту движения «Протестный Бийск» Максиму Неверову угрожают уголовным преследованием по статье об оскорблении представителя власти. Поводом для этого стали несколько видео, которое одиннадцатиклассник выложил в сториз «Инстаграма». На них запечатлен спор из-за отказа полицейского уступить место бабушке в маршрутке. Одну из сториз Максим сопроводил подписью «Так и не уступил, мудак». Следователь, вызвавший подростка на допрос, сообщил, что полицейский написал на школьника заявление и «дал наводку на видео».
Как сообщает портал Znak.com со ссылкой на Telegram-канал «Правозащита Открытки», Неверов отказался идти в Следственный комитет без повестки. В сообщении проекта также говорится, что после того, как подростка вызовут официально, «Правозащита Открытки» предоставит ему адвоката.
Максимальное наказание по статье об оскорблении представителя власти – исправительные работы сроком до года.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 17:09
Просить уставшего мильтона уступить место какой-то обычной старой тётке - это неслыханное оскорбление власти!
Ведь он отдал последние силы на защиту правопорядка и законности, после чего упал на сиденье вообще без сил.
askol2016 18 декабря 2018 | 17:19
mikhail_spb_: А мудак - это вообще для мужчины не оскорбление, а похвала, поскольку признает наличие яиц
vis_a_vis 18 декабря 2018 | 18:09
askol2016: Согласен, это не оскорбление, а похвала тому, что в данном индивиде является определяющим.
vitaly_s22 18 декабря 2018 | 17:11
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olegleon 18 декабря 2018 | 17:15
не "из-за видео", а из-за нецензурной подписи
то, что он выложил видео, так это молодец. а то, что такую подпись сделал, так это показывает его уровень умственного развития
verlioka 18 декабря 2018 | 17:20
olegleon: Слово "мудак" не является запрещенным. Это просто оценочное суждение.
olegleon 18 декабря 2018 | 17:27
verlioka: оно таким бы и было, если бы подросток написал это как оценочное суждение, а не применительно к определённому лицу без оценки
edyunia 18 декабря 2018 | 17:32
olegleon: \\оно таким бы и было\\
В следующий раз напишут "полицейский не мудак, а...".
edyunia 18 декабря 2018 | 17:26
olegleon: \\показывает его уровень умственного развития\\
Я бы сказал, что это показывает уровень нравственного развития современных дядей Стёп. И подать можно за оскорбление чувств социальной группы "пожилые женщины".
olegleon 18 декабря 2018 | 17:34
edyunia: в этом случае, как он описан, говорить о наличии у полицейского этого развития не приходится.
но отсутствие у одного не является оправданием для отсутствия развития у другого.
поэтому, я надеюсь, полицейского уволят, а парню дадут условное
ivfn 18 декабря 2018 | 17:58
olegleon: Этот мальчонка активист движения "Протестный Бийск" В штабе навального отирается итд. На него постоянно дела заводят. ,но видимо жалеют пока
На меня завели дело за «пропаганду гомосексуализма»
7,5 тыс. просмотров
4 месяца назад
Бийская полиция хочет обвинить меня в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Подробности — в этом ролике. Спасибо за перевод на Английский:
3,1 тыс. просмотров
6 месяцев назад
22 мая «Протестный Бийск» провёл акцию «Геи или Путин?» Итоги акции в данном ролике. Социальные сети Максима: ВКонтакте — https://vk.com/maxxneverov Твиттер —
Ну ИТД.
По теме. Вопрос. В этой маршрутке ехали одни пенсионеры и полицейский? Или еще кто ехал молодой. ? Почему он докопался до полицейского? Самый обыкновенный миньон навального.
Напомним, что в мае текущего года Максим Неверов попытался провести в Бийске митинг в поддержку геев . За что получил 50 тысяч штраф.
Сейчас школьник организовал сбор средств, чтобы оплатить штраф: 50 тысяч рублей для его семьи - сумма большая. Тех же, кто не может помочь материально, он призывает распространять информацию о преследованиях.Жизнь правильно понял ,я буду паскудить ,а вы мне штрафы платите. ОХРЕНЕТЬ!!!
vis_a_vis 18 декабря 2018 | 18:06
\\ ivfn: Почему он докопался до полицейского? //
Считаете, что это - неслыханная дерзость, когда полицая попросили уступить место пожилой женщине?
genviru Геннадий Вилнер 18 декабря 2018 | 17:33
Узнаю мой любимый Бийск! Настоящий мужчина поставил на место мудака, исправительный срок суд должен присудить хаму, вступившему в конфликт с гордым пацаном!
ivfn 18 декабря 2018 | 18:02
genviru:
Этот гордый пацан отмороженный,больной на всю голову
janychar 18 декабря 2018 | 17:41
Иб..йск ты провалийск, во как дело повернулось.
dft 18 декабря 2018 | 17:42
Это уже полное днище. По идее нужно уволить полицая, поблагодарить парня. Но здесь все наоборот.
vadimp 18 декабря 2018 | 17:44
А слова "представитель власти" разве еще не оскорбление?
compare 18 декабря 2018 | 18:09
да...мало того,что попросил быть человеком,так и настоящее "имя" назвал))
kochetkovv9 18 декабря 2018 | 18:27
В нормальном государстве полицейские свои. А какие же они в нашем государстве? Я читал рассказ, по-моему, Сименона. Ратуша на городской площади. По площади шел пожилой человек. Было жарко. Он остановился, достал платок, и вытер пот со лба. Раздался выстрел. Пожилой человек был убит с одного выстрела. Это рассказ-репортаж из оккупированной Франции. А в здании ратуши оккупанты разместили Гестапо. Почему же застрелили-то? Потому что оккупанты. И у них конечно есть свои на это резоны. А вдруг он этим платком подавал сигналы партизанам? А?
Именно он. Именно полицейский обязан был первым уступить место пожилой женщине. Именно он первым должен придти на помощь любому гражданину в любой подобной ситуации. Если он свой. Наша страна оккупирована. Наш президент не русский. Наша трусость заставляет нас не видеть этого. Не надо действовать. Не надо. Просто высмотрите это. Разглядите. И это уже будет полдела.