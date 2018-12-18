В Бийске подростка вызвали на допрос из-за съемки видео с полицейским

На записях молодой человек просит его уступить место в транспорте пожилой женщине, но сотрудник полиции отказывается.

16-летнему активисту движения «Протестный Бийск» Максиму Неверову угрожают уголовным преследованием по статье об оскорблении представителя власти. Поводом для этого стали несколько видео, которое одиннадцатиклассник выложил в сториз «Инстаграма». На них запечатлен спор из-за отказа полицейского уступить место бабушке в маршрутке. Одну из сториз Максим сопроводил подписью «Так и не уступил, мудак». Следователь, вызвавший подростка на допрос, сообщил, что полицейский написал на школьника заявление и «дал наводку на видео».

Как сообщает портал Znak.com со ссылкой на Telegram-канал «Правозащита Открытки», Неверов отказался идти в Следственный комитет без повестки. В сообщении проекта также говорится, что после того, как подростка вызовут официально, «Правозащита Открытки» предоставит ему адвоката.

Максимальное наказание по статье об оскорблении представителя власти – исправительные работы сроком до года.