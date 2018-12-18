Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям и самоубийству
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Автором закона стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Блокировать сайты будет Роскомнадзор.
Комментарии12
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danko1 18 декабря 2018 | 17:05
А как же быть с призывом детям гибнуть за дядю Вову ( почему не деда и не прадеда?) ?
Ведь об этом детей заставляют не только в школах петь, но и в детсадах.
vitaly_s22 18 декабря 2018 | 17:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vitaly_s22 18 декабря 2018 | 17:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 18 декабря 2018 | 17:14
danko1: Немного не понятно.. А как быть с теми патриотичными сайтами, где детей учат "Умереть за Родину!".. ? Или результаты подобных призывов уже не расцениваются как самоубийство ?
tvitov66 18 декабря 2018 | 17:33
kottigr1: вы разве не знали, что сдохнуть за ротенберга это прямой путь в Рай?
neon001 18 декабря 2018 | 17:36
kottigr1: так то до 18 нельзя. а в 18 и один день уже можно под танк.
sharko_2 18 декабря 2018 | 17:16
"к преступлениям" - выходу на демонстрацию.
gregor 18 декабря 2018 | 17:08
Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям и самоубийству
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А до подписания Путиным было можно склонять ?
Завтра Путин подпишет закон , который запрещает кушать детишек .
А до этого было можно ?
olegleon 18 декабря 2018 | 17:13
gregor: а до этого это считалось творчеством и свободой выражения артиста
edyunia 18 декабря 2018 | 17:21
olegleon: \\а до этого это считалось\\
До этого считалось, что только Украинскому режиму можно кушать младенцев, но после известного заявления оказалось, что это свобода выражения артиста.
neon001 18 декабря 2018 | 17:30
обвислой грудью на защиту путинят
oneoretwo 18 декабря 2018 | 17:33
...только психически больной человек может придумывать и подписывать подобные "законы"...