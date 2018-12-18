Сотрудники московского хлебозавода «Черкизово», объявившие голодовку, обратились к Владимиру Путину
Они попросили у президента помощи в ситуации с задержкой зарплат. Обращение сотрудников завода показал телеканал РБК.
Голодовка продолжается пятый день. В минувшие выходные ее участники рассказали, что руководство пыталось убедить людей вернуться на рабочие места и обещало им по 5 тысяч рублей за прекращение акции.
Комментарии40
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bor_borg 18 декабря 2018 | 17:04
в подъезде кошки беспредельничают.
вв помогите. пжалст
kottigr1 18 декабря 2018 | 17:07
bor_borg: Выйди, свет-солнышко Владимир, прояви свою божественность и накорми семи хлебами работников хлебозавода !.. ;)
kottigr1 18 декабря 2018 | 17:10
kottigr1: Иисус, призвав учеников Его, сказал:
«Жаль Мне народа; они со Мной уже три дня, и есть им нечего. И не хочу отпустить их голодными, чтобы не изнемогли они в дороге».
И говорят Ему ученики:
«Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить весь этот народ?» И говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» А они сказали: «Семь хлебов и немного рыбок». И Он, повелев толпе возлечь на земле, взял в руки семь хлебов и рыбы, произнес благодарение, преломил и дал ученикам, а ученики — народу; и все ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков полные семь корзин. А едоков было четыре тысячи, не считая женщин и детей.
(Мт.15,32-38)
vilingrad 18 декабря 2018 | 17:14
kottigr1: «А зачем вам зарплаты- вы ж все равно голодаете!»- ответил президент
pyco__mypucmo 18 декабря 2018 | 17:18
vilingrad: из мордора новости одна другой краше. Чума на их бОшки.
neburzhui2 18 декабря 2018 | 17:24
pyco__mypucmo:
Общая сумма взятки в деле самарского следователя Веры Рабинович составляет 20 миллионов рублей, ее задержали при передаче половины этой суммы, сообщает СК РФ в Whatsapp.
Рабиновичи, подайте хлебопекарям по 5 тыс. рублей...
:-)))))))))))))))
sedoff 18 декабря 2018 | 17:34
Какие такие задержки зарплат?! Это в проклятые 90-е были задержки зарплат. Это всем известно! А при национальном лидере , мудром вожде и лучшем друге хлебопёков никаких задержек нет и быть не может!!!
Обращение рабочих - злобная клевета! По двушечке им!
tvitov66 18 декабря 2018 | 17:15
kottigr1: А зачем верующим в нашего Сцаря, Бога и Святого Духа ДЕНЬГИ? Пущай потуже затягивают пояса - им еще омЭрику и фоЖизмЪ ПУбеждать!
danko1 18 декабря 2018 | 17:24
tvitov66: В нормальной стране рабочие бы в суд обратились.
Но видно даже рабочие понимают, что в путинском суде правду не найти.
Одна надежда у них, рабов, на доброго царя-батюшку.
tvitov66 18 декабря 2018 | 17:26
danko1: в нашей сверхдержаве надежда только на прямую линию ... но похоже её давно заменили на прямые дорожки
kryimzdick 18 декабря 2018 | 18:12
tvitov66: Представляете, доведенные до отчаяния работники какого-нибудь украинского хлебзавода обращаются к Порошенко насчет голодовки, а он им тортами и конфетами отвечает
vitaly_s22 18 декабря 2018 | 17:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kindman_a 18 декабря 2018 | 17:05
Люди голодают НА ХЛЕБОЗАВОДЕ.
Вы чё там, собственнички-директора, совсем офуели?!
olegleon 18 декабря 2018 | 17:08
kindman_a: собственник был давно задержан. оттого и проблемы у работающих на него. пока он был на свободе, то зарплату вовремя платили в полном объёме
edyunia 18 декабря 2018 | 17:13
olegleon: \\собственник был давно задержан\\
Порошенко скотина. Ему даже жаловаться никто не хочет.
tvitov66 18 декабря 2018 | 17:18
olegleon: ну дык Сцарь проявил заботу о трудящихся - капитализда посадил за решетку, а несознательные трудящиеся еще смеют кляузы на солнцеликого самому солнцеликому строчить?
cattt 18 декабря 2018 | 17:08
Во жлобы, работают бесплатно, а путину жалуются, напрочь забыли такое слово, как забастовка
viktorova 18 декабря 2018 | 17:11
kindman_a: там ещё не понятно, почему проблемы. Скорее всего цены не дают поднимать на хлеб, а зерно подорожало. Субсидии задержали, золотов не оплатил вовремя, и тд....
peresvet73 18 декабря 2018 | 17:05
В этом году лимит добрых дел исчерпан, он уже мальчика на вертолёте покатал. Теперь, если только в следующем году...
mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 17:05
В наше тяжёлое предвоенное время, когда страна находится в сжимающемся кольце врагов, нельзя отвлекать своими просьбами нацдилера от борьбы с агрессивным блоком НАТО!
Всем сейчас нелегко!
tvitov66 18 декабря 2018 | 17:21
mikhail_spb_: ващето сжимающее кольцо в анатомии называется - Сфинктер
vasyakirin 18 декабря 2018 | 17:05
Навальному надо канал с освещением таких акций открывать..
varz 18 декабря 2018 | 17:08
"Если нет дороги, зачем вам машина?" (с) Путин В.В.
viktorova 18 декабря 2018 | 17:09
Только-только с колен встали, и сразу на голодовку из-за невыплаты зарплаты.
maxme Максимов Максим 18 декабря 2018 | 17:17
Голодовка на хлебзаводе - не верю!
vis_a_vis 18 декабря 2018 | 17:56
maxme: Бедный народ в богатой ресурсами стране - это как?
hiryrg 18 декабря 2018 | 17:17
Ни под каким предлогом не возвращаться! Пусть засунут свои 5тыс. в одно место себе!
vladimirgornitsky 18 декабря 2018 | 17:19
Обращения к президенту по такому вопросу - донельзя убедительное свидетельство полной неэффективности выстроенной Путиным системы. Даже в диктаторских режимах государственный аппарат может функционировать исправно. Но диктаторских режимов было много, и они были самые разные. А вот о чисто клептократических режимах я не слыхивал.
nl_2010_ 18 декабря 2018 | 17:19
Голодающий хлебозавод. Чего только не бывает на Руси, господи...
casanty 18 декабря 2018 | 17:20
А 5 тыс. рублей на долго хватит ?
hiryrg 18 декабря 2018 | 17:38
casanty: Для меня, например 2 дня в Москве. Бастовать! Подачки - пусть ими подавятся!
oneoretwo 18 декабря 2018 | 17:21
...одна простая вещь: просто сравните состояние страны в 1999 году, когда на горизонте нарисовался плешивый карлик-параноик, и ее - страны - нынешнее состояние...
imellendorf 18 декабря 2018 | 17:25
Хех. Таким точно ничего платить не надо. Пусть работают за еду )
bbob 18 декабря 2018 | 17:30
Трамп сволочь, при Обаме такого не было!
sergey_volkov 18 декабря 2018 | 17:33
уже похоже на анекдот. На россии в масквабаде голодовка на хлебзаводе за зарплаты. Искандеры уср....сь.
sergey_volkov 18 декабря 2018 | 17:43
sergey_volkov: а как сейчас погода в Крыму? А, пекари - токари- аптекари.
jetsam 18 декабря 2018 | 17:44
а почему не к кирюше? он же ведает скрепами.
а поводу плохой погоды - рогожке или царю писать?
а по клопам? тараканам? бедности?
а по конституции кому?
alo0000 18 декабря 2018 | 17:46
Интересно, а елочка им нравится?
vbsvob 18 декабря 2018 | 17:58
"На Черкизовском хлебозаводе началась бессрочная голодовка."
Долги по зарплате за 4 месяца. 2 месяца как завод не работает. Суд при обращении требует справку, а её не выдают. Обращение в органы оказались безрезультатными.
payalnick 18 декабря 2018 | 18:05
Президент отреагировал мгновенно. Как сообщила пресс служба, в знак поддержки сотрудников хлебозавода, Президент так же объявил голодовку