Сотрудники московского хлебозавода «Черкизово», объявившие голодовку, обратились к Владимиру Путину

Они попросили у президента помощи в ситуации с задержкой зарплат. Обращение сотрудников завода показал телеканал РБК.

Голодовка продолжается пятый день. В минувшие выходные ее участники рассказали, что руководство пыталось убедить людей вернуться на рабочие места и обещало им по 5 тысяч рублей за прекращение акции.