Жильцы дома в Москве отказались от требования выселить семьи с детьми, у которых есть онкологические заболевания
Жильцы дома в московском районе Коньково отказались от требования выселить из квартиры семьи с детьми, у которых есть онкологические заболевания. По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, это произошло после встречи, которую организовали в районной управе следователи и сотрудники прокуратуры. На ней выступили врачи и представители благотворительного фонда. В конце встречи жители признали, что теперь намерены оказывать всяческое содействие семьям, которые нуждаются в помощи.
Комментарии5
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glotov 18 декабря 2018 | 16:22
Выселили бы лучше "инициатора" этой выходки.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 16:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kokeshi 18 декабря 2018 | 16:25
А семья уже уехала. Пошли вон, серые глупые люди. Таких полстраны.
polikarpich 18 декабря 2018 | 16:30
kokeshi: Как сказано в тексте одной песни, "на дворе средневековье, мракобесие и джаз". И "всё украдено до нас".
vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 16:30
Короче, всё как начальство скажет.