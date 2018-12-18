Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Мамаева и Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве.
Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве. Таким образом они останутся в СИЗО до 8 февраля. Расследование уголовного дела будет завершено и передано в суд, скорее всего, уже в январе будущего года.
Решение Мосгорсуда оставить Павла Мамаева под стражей несправедливо, — считает его адвокат Игорь Бушманов.
Он добавил, что прокуратура уже выявила факты неэффективного расследования и затягивания следственных действий.
Комментарии2
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maikl5301 18 декабря 2018 | 16:31
В моем детстве такие мамаевы отнимали у меня мелочь в школе, поэтому мне таких хулюганов не жаль
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 16:40
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