Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Мамаева и Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве.

Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве. Таким образом они останутся в СИЗО до 8 февраля. Расследование уголовного дела будет завершено и передано в суд, скорее всего, уже в январе будущего года.

Решение Мосгорсуда оставить Павла Мамаева под стражей несправедливо, — считает его адвокат Игорь Бушманов.

Он добавил, что прокуратура уже выявила факты неэффективного расследования и затягивания следственных действий.