Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста. Документ внесли в нижнюю палату после антикоррупционных митингов Алексея Навального. В них участвовало много подростков.

Организаторов несогласованного с властями митинга, шествия или пикета по новому закону накажут за участие в нём школьников. Штраф сначала составит до полумиллиона рублей, при повторном нарушении до миллиона. Или арест до 15ти суток. В следующий раз срок под стражей увеличат вдвое. Наибольшие штрафы затронут по традиции юридических лиц. Гражданам, организовавшим запрещённый митинг с участием несовершеннолетних, придётся выплатить до 50ти тысяч рублей, при повторном нарушении уже до трёхсот тысяч. Проект закона весной внесла группа единороссов после общероссийской акции сторонников Навального «Он нам не царь» против нового президентского срока Путина. Только в Москве силовики задержали больше семисот человек, около трети из них подростки. В партии власти не скрывают: принятый закон поможет предотвратить выход школьников и подростков на несанкционированные публичные мероприятия, а также цитата по «Интерфаксу» «защитит их жизнь и здоровье». При этом один из авторов Евгений Ревенко уверяет, что закон направлен против правового нигилизма, а не детей или их родителей. Коммунисты поправки не поддержали, отметив, что их будут применять избирательно.

Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.