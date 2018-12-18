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16:00, 18 декабря 2018

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста. Документ внесли в нижнюю палату после антикоррупционных митингов Алексея Навального. В них участвовало много подростков.

Организаторов несогласованного с властями митинга, шествия или пикета по новому закону накажут за участие в нём школьников. Штраф сначала составит до полумиллиона рублей, при повторном нарушении до миллиона. Или арест до 15ти суток. В следующий раз срок под стражей увеличат вдвое. Наибольшие штрафы затронут по традиции юридических лиц. Гражданам, организовавшим запрещённый митинг с участием несовершеннолетних, придётся выплатить до 50ти тысяч рублей, при повторном нарушении уже до трёхсот тысяч. Проект закона весной внесла группа единороссов после общероссийской акции сторонников Навального «Он нам не царь» против нового президентского срока Путина. Только в Москве силовики задержали больше семисот человек, около трети из них подростки. В партии власти не скрывают: принятый закон поможет предотвратить выход школьников и подростков на несанкционированные публичные мероприятия, а также цитата по «Интерфаксу» «защитит их жизнь и здоровье». При этом один из авторов Евгений Ревенко уверяет, что закон направлен против правового нигилизма, а не детей или их родителей. Коммунисты поправки не поддержали, отметив, что их будут применять избирательно.

Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Комментарии

24

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dataan 18 декабря 2018 | 16:05

Давно по Лёханутому Навральному звонит колокол, давно :)))
Пусть бюджет пополняет :)))

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 16:11

как власть БОИТСЯ ... принят очередной "закон Навального" ...

astet 18 декабря 2018 | 16:20

johnbmw: а за вовлечение несовершеннолетних
в акции по поддержке старого маразматика Путина
нужно мочить в сортирах?

vbgolub 18 декабря 2018 | 16:29

Гайки закручиваются и закручиваются. Случайно оказавшийся в толпе подросток или специально туда внедренный послужит причиной уголовного преследования организаторов митинга. Хитро придумано.

(комментарий скрыт)

ivfn 18 декабря 2018 | 16:43

astet:
А что с тобой делать??

kottigr1 18 декабря 2018 | 16:26

johnbmw: Власть решила затянуть свою агонию.. Скоро своими глупыми Законами до мышей дотрахается.

blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 16:41

И как теперь Политический Педофил Сисян Унитазович будет школяров доить? ;)

prutkov100 18 декабря 2018 | 16:19

dataan: Пусть бюджет пополняет :)))...
И много лично тебе от земных недр , принадлежащих народу между прочим , досталось ?

oneoretwo 18 декабря 2018 | 16:08

...такие "законы" рождаются исключительно параноидальным страхом...

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 16:13

мало кому оказывается Такая Честь - принимается Специальный Именной закон :-)))

vlabumur 18 декабря 2018 | 16:10

А на бессмертный полк сей закон распространится?
А на прием в пионеры на красной площади?
А на Селигер?
А на вопросы Путину по телевизору?

Или "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"

kindman_a 18 декабря 2018 | 16:15

vlabumur:

+100500!!!

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 16:15

vlabumur: Или "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали" ...
по Другому воровская власть НУ УМЕЕТ: своим - ВСЁ, врагам - ЗАКОН!!!!

dimavosko 18 декабря 2018 | 16:15

Все просто. Нужно в призывах на несканкционированную акцию делать примечание: просим несовершеннолетних воздержаться от участия в данной акции.
Или просто ставить знак 18+.

Хотя коммунисты правы: разумеется, этот закон, как и все прочие, будет применяться избирательно.
К кому надо применяться, к кому надо - нет.

liquidsky__ 18 декабря 2018 | 16:15

Давно пора уродов, использующих детей в своих меркантильных целях, закатывать на большие срока и не церемониться.

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 16:16

liquidsky__: ммм ... это вы про "молодую гвардию ер" и иже с ними????

rihard 18 декабря 2018 | 16:21

liquidsky__: Вы сами —то можете объяснить, что считается вовлечением?

puteshestvennik 18 декабря 2018 | 16:22

liquidsky__: Вот этих которые детсадовцев песни про Путина заставляют петь - готовы?

margosher 18 декабря 2018 | 16:16

Подростков никто "не вовлекает" (кроме нашей "главной" партии-ЕР). Подростки приходят сами. А если встал вопрос, чтобы "не пущать", так это работа дежурных полицейских. Их и штрафовать, если пропустили.

puteshestvennik 18 декабря 2018 | 16:18

Можно принять еще 10 законов по которым можно будет запретить любой митинг что собственно и делается. Это означает что вместо митингов будет нечто подобное Манежной площади.

tina56 18 декабря 2018 | 16:19

Несовершеннолетние - это какой возраст?
Паспорт россиянину выдаётся в 14 лет, следовательно, человек становится гражданином с соответствующими правами на собственное мнение.
За оскорбление госдурцами граждан России каждого из проголосовавших за очередной бред следует либо оштрафовать, либо всех скопом отправить в изолятор на 15 суток.

wlad5210 18 декабря 2018 | 16:27

Необходимо также принять закон, запрещающий избирать дебилов депутатами Госдумы. За нарушение закона виновных направлять вместе с избранными на принудительное лечение в психбольницы с усиленным содержанием.

socialism 18 декабря 2018 | 16:28

За акции, где призывают к майданутому, прозападному перевороту нужно не сажать, а вышвыривать пинком из страны ко всем западным, или бандеровским чертям без права возвращения.

gregor 18 декабря 2018 | 16:35

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста
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Я бы вообще запретил всякие акции против воров и жулья .
Раз 86 % , а это большинство рады , что их обворовывают , то и на здоровье .
Зачем ,вот лично я , должен идти на акции , против того ,чтобы не обворовывали 86 % нар ..т.есть населения ? Раз оно это большинство этого хОут ,почему я за них буду митинговать ,а они же будут радоваться ,когда меня будут сажать в темницу ?
Хотят жить в дерьме и невежестве ...,да на здоровье .
Менталитет незыблем .
Поэтому -то и нет в России ни дорог ,ни друзей .
Есть " ОДОБРЯМСЫ " в большинстве и те кто их обворовывает .
Правда ещё есть меньшинство Народа ,но очень меньшинство .

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