Посольство России в Великобритании утверждает, что его сайт накануне был взломан
Из-за этого приносятся извинения многочисленным пользователям. В нашей дипмиссии считают, что кибератаку могли совершить из Великобритании. Сайт был взломан после публикаций о вовлеченности Лондона в украинские дела, — утверждают дипломаты.
Комментарии6
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alehan22747 18 декабря 2018 | 15:42
Поражает лишь терпение Британии. Давно могли выпиз$##дить всю этих путинских педрил из Лондона, дать пендаоя под ж...пу и закрыть въезд.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 16:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
greeg1 18 декабря 2018 | 15:47
Русские хакеры гасят всё что шевелится. Вот только с английским видать у них не очень.
idruker 18 декабря 2018 | 15:48
Эй, российское посольство, не будьте голословными и не уподобляйтесь вашим "партнерам": итак, какие ваши доказательства?
sskazhenik 18 декабря 2018 | 15:56
Похоже сами и взломали....
oneoretwo 18 декабря 2018 | 16:23
...ща перейдете на отечественную платфому чебурашка-2М из сколькава или батут -2Дырка от мордохряка - и будет вам щастья...