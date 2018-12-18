Подорожание топлива на 30% обернется ростом цен на повседневные товары
Об этом говорится в письме, которое направили представители транспортных и торговых компаний главе правительства. Дмитрию Медведеву объясняют, что на фоне заморозки розничных цен на бензин ужесточаются условия по покупке корпоративными клиентами топлива.
Рост цен на товары всегда следует за подорожанием топлива, — сказал «Эху Москвы» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Он считает, что правительство вряд ли будет что-либо предпринимать для изменения ситуации.
Комментарии25
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kindman_a 18 декабря 2018 | 15:38
Ничё, затянем пояса, перетерпим, отнесёмся с пониманием....
polsan 18 декабря 2018 | 15:42
С пониманием могут отнестись, при желании, только те, у кого на это есть деньги, а их в России становится всё меньше и меньше и это печально!
kryimzdick 18 декабря 2018 | 15:46
polsan: Главное, чтобы в Крыму и в Сирии все было хорошо, а нам не привыкать.
pusto1 18 декабря 2018 | 15:51
kryimzdick: чтобы уточка здравствовала :)
tvitov66 18 декабря 2018 | 15:56
pusto1: что бы друзья нашего нацЛидера и дальше здравствовали, и стригли овец и баранов "рузького мира"
archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 16:13
kryimzdick:
Грозная Могучая Украина готовит полномасштабное Вторжение Армады Непобедимых Буксиров, увешанных автопокрышками, на слабенькую гнилую воровскую Путинэтороссию!
а вы всё о ценах на бензин и всеобщем подорожании!
скоро всеобщая мобилизация мужуков от 14 до 64 лет в ряды ЧВК ПРигожина и Уткина на за щиту Путина - а расейские бабы вместо зарплат будут пайки получать - четверть буханки из соломы с хвостом селёдки в день на рыло!..
kottigr1 18 декабря 2018 | 16:16
kryimzdick: Ничего страшного.. Будем гнать не спирт не только для внутреннего, но и для наружнего применения, в целях качественного внутреннего сгорания..
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 16:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
neon001 18 декабря 2018 | 15:46
kindman_a: надо чтоб у терпил вместо аллегорического пояса, который они затягивают, появился опоясывающий лишай.
ze_danil 18 декабря 2018 | 15:46
зато крымнаш!!
astet 18 декабря 2018 | 15:50
kindman_a: отнесёмся с пониманием
к заботе отца родного Путина
по улучшению жизни россиян.
Ведь всё, что он делает,
он делает с заботой о простом россиянине
и часто даже во вред себе
и всем своим друзьям миллиардерам!
nikolaitschi 18 декабря 2018 | 15:58
kindman_a: Табло с курсами валют запретили, нужно запретить ценники на заправках.И все будет хорошо!
danko1 18 декабря 2018 | 16:22
nikolaitschi: Цены на продовольственную корзину посчитают так, как им надо, что она еще и уменьшится.
А вот сейчас была на рынке, так цены на даже на копыта к холодцу в 2 раза выросли, с 80 руб. в том году до 160 руб. И на всё остальное уже подняли
И сомнительно, что после Нового года .цены снизят.
nikolaitschi 18 декабря 2018 | 16:32
danko1: Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим: Верить ЦБ или Госстату - признак душевного нездоровья.
alena01 18 декабря 2018 | 15:40
Трамп подмигнул Вове...
На фоне этого геополитического триумфа, просить от Вовы еще и стабильных цен - кощунство...
И так уже полно подарков - вон, к новому году, автозаки новые закупили...
oneoretwo 18 декабря 2018 | 15:42
...доворовались, чтоб вам провалиться с вашими уточками...
klegg 18 декабря 2018 | 15:50
Вы что, хотите, чтобы как во Франции? (с) кое-кто
vladimir1967 18 декабря 2018 | 16:22
klegg: Хотим!
nikolaitschi 18 декабря 2018 | 15:55
Если ролс ройсы не подорожают, то семьи инфляции практически не заметят
hangman19 18 декабря 2018 | 16:04
Мдя, смотрят на стадо европейцы и недоумевают от таких терпил.
dimon0203 18 декабря 2018 | 16:20
А иначе тут будут солдаты НАТЫ
bozhezaryahrani 18 декабря 2018 | 16:22
Пусть уже всё иопнется, нах... Хватит затягивать агонию псевдосоциальными мерами! Давно пора вычистить кремль, охотный ряд, большую дмитровку, все эти авгиевы конюшни!
ft18 18 декабря 2018 | 16:30
Сечену на молочишко не хватает мелочишки...
peterantonenko 18 декабря 2018 | 16:32
Странно, так вроде нефть в мире дешевеет? Как же в РФ бензин дорожает?
don_ballon 18 декабря 2018 | 16:34
Ничо, цены выше, выше и духовность.