Подорожание топлива на 30% обернется ростом цен на повседневные товары

Об этом говорится в письме, которое направили представители транспортных и торговых компаний главе правительства. Дмитрию Медведеву объясняют, что на фоне заморозки розничных цен на бензин ужесточаются условия по покупке корпоративными клиентами топлива.

Рост цен на товары всегда следует за подорожанием топлива, — сказал «Эху Москвы» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Он считает, что правительство вряд ли будет что-либо предпринимать для изменения ситуации.