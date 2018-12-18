Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Мамаева и Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве

Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве. Таким образом они останутся в СИЗО до 8 февраля. Расследование уголовного дела будет завершено и передано в суд, скорее всего, уже в январе будущего года.