Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Мамаева и Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве
Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве. Таким образом они останутся в СИЗО до 8 февраля. Расследование уголовного дела будет завершено и передано в суд, скорее всего, уже в январе будущего года.
Комментарии3
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vanadium_v 18 декабря 2018 | 15:46
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a_m_59 18 декабря 2018 | 15:59
Их и не должны были выпустить по тем доводам, что защита озвучила в суде...Вообще еще два месяца назад нужно было оспорить возбуждение уголовного дела по статье хулиганство...Потому что за одно и то же действие две статьи им вменили, и побои и хулиганство, а это незаконно...А статья побои ареста не предусматривает...
neyexo 18 декабря 2018 | 16:03
Разве может решение суда быть незаконным?
Она и не могла принять другого решения