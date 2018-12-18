Районный суд Перми приговорил одного из подростков, напавшего на школу год назад, к 9 годам и 8 месяцам в колонии

Дело слушалось в закрытом режиме из-за того, что мальчик является несовершеннолетним. Инцидент произошел в школе №127. Двое подростков пронесли в учебное заведение ножи, в ходе драки пострадали 10 человек, среди них – ученики четвертого класса и учительница. Подозреваемые в организации нападения подростки были задержаны, после лечения в больнице их перевели в СИЗО.