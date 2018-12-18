Жильцы дома в Москве отказались от требования выселить семьи с детьми, у которых есть онкологические заболевания

Жильцы дома в московском районе Коньково отказались от требования выселить из квартиры семьи с детьми, у которых есть онкологические заболевания. По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, это произошло после встречи, которую организовали в районной управе следователи и сотрудники прокуратуры. На ней выступили врачи и представители благотворительного фонда. В конце встречи жители признали, что теперь намерены оказывать всяческое содействие семьям, которые нуждаются в помощи.