Жильцы дома в Москве отказались от требования выселить семьи с детьми, у которых есть онкологические заболевания
Жильцы дома в московском районе Коньково отказались от требования выселить из квартиры семьи с детьми, у которых есть онкологические заболевания. По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, это произошло после встречи, которую организовали в районной управе следователи и сотрудники прокуратуры. На ней выступили врачи и представители благотворительного фонда. В конце встречи жители признали, что теперь намерены оказывать всяческое содействие семьям, которые нуждаются в помощи.
Комментарии16
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olegleon 18 декабря 2018 | 15:34
"которую организовали в районной управе следователи и сотрудники прокуратуры. На ней выступили врачи и представители благотворительного фонда"
т.е. теперь встречи с жильцами организуют сотрудники прокуратуры и следователи?
им больше нечем заняться???
kindman_a 18 декабря 2018 | 15:36
olegleon:
После встречи с представителями Главного следственного управления любой человек будет оказывать всяческое содействие семьям, которые нуждаются в помощи.
:-)))
polikarpich 18 декабря 2018 | 15:40
olegleon: А как ещё, если многие наши граждане, к сожалению, понимают только лишь язык дубинки?
А на любой другой голос, даже с Небес, но не вооружённый дубинкой, они привыкли класть "с прибором".
astet 18 декабря 2018 | 15:46
polikarpich: у психиатра давно были?
pusto1 18 декабря 2018 | 15:49
astet: а что психиатр, письмо жительницы читали?
bobik_sdoh 18 декабря 2018 | 16:38
pusto1:
а если письмо заразное?
andygo__ru 18 декабря 2018 | 15:54
polikarpich: "которую организовали в районной управе следователи и сотрудники прокуратуры." ---
--- поди, с паяльниками пришли да утюгами - ну, типпо, ментовский кружок "Умелые руки".
polikarpich 18 декабря 2018 | 16:11
polikarpich: Бывал, бывал не раз, и не два! И бываю регулярно. На производственных медкомиссиях.
andrewm 18 декабря 2018 | 15:58
olegleon: Не удивлюсь, если после такой встречи жители на коленях попросят перевести им в подъезд вен-кож-диспансер...
alekk 18 декабря 2018 | 15:39
Только в воспалённых мозгах масквабадских пид аров могло возникнуть такое требование.
norgemann 18 декабря 2018 | 15:45
alekk: Вы может быть и удиветесь, но очень многие люди избегают больных онкологией, в том числе по причине боязни заразится. Это касается не только москвичей.
nik476 18 декабря 2018 | 15:44
А причем здесь СК и прокуратура? Нужны психиатры.
greeg1 18 декабря 2018 | 15:53
Сказ о том, как одна шизофреничка всю Россию говном измазала.
sarbus 18 декабря 2018 | 16:19
"кольт и доброе слово действуют лучше, чем просто доброе слово."
margosher 18 декабря 2018 | 16:19
А зря отказались выселить. Жилой дом - не отель.
em201811 18 декабря 2018 | 16:29
Показательно, что за благотворительный фонд вступились путлеровские бандиты. Впрочем, с самого начала было ясно, куда идут деньги, полученные за «в тесноте, да не обиде» двух десятков семей в одной квартире.
«В конце встречи жители признали»
А больше они ни в чём не признались?
«намерены оказывать всяческое содействие семьям, которые нуждаются в помощи»
В первую очередь, семьям следователей и сотрудников прокуратуры. По килобаксу в месяц с каждой квартиры.