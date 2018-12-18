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15:04, 18 декабря 2018

Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению

Об этом на итоговой коллегии Минобороны сегодня заявил Владимир Путин. По его словам, российское оружие защитит страну от агрессии, новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.

Комментарии

33

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danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:09

vitaly_e23: Где узурпатерша старуха данко1 спец по оружию? Из маями? Опущенная.

klochkov 18 декабря 2018 | 15:14

Энтот владыка думает, что безопасность имеет отношение к оружию...
ему бы во времена викингов родиться

tsp 18 декабря 2018 | 15:18

klochkov: +100500! Даже раньше)).Тайное оружие персов, слоны!

danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:27

klochkov: все хоклотролли в сборе?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:27

Гонку вооружений следует сокращать
для исключения
вероятности случайности в провокации ядерного удара.

luger_max_otto 18 декабря 2018 | 15:31

Ну да, он мыслит доантичными категориями. Достойная демонстрация результатов советского образования, куда уж дальше.

zor 18 декабря 2018 | 16:27

klochkov: Согласен.Цены на нефть рухнут-от России одно оружие останется.

viktorova 18 декабря 2018 | 15:22

Пу свихнулся на старости лет...

mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 15:09


Он имеет в виду безопасность своей власти.
Видимо, собирается ещё пахать на галере десятилетиями.

danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:14

mikhail_spb_: о тролль юморной. Имеет, в виду, видимо, вероятно, возможно, пахать, на мильтоны, пролонгация, профиндосить, катырка. Десяти. Летями.

dr_nemos 18 декабря 2018 | 15:13

особенно, если на россию никто нападать не собирается. а учитывая приверженность путиниза к имитации... сие новейшее оружие сомнительно.....хотя да, денежки то освоены.

timber_head 18 декабря 2018 | 15:14

Образования нет, науки нет, промышленности нет, сельского хозяйства нет, а вооружение есть? "По щучьему велению" что ли? Или он имеет ввиду средства для разгона безоружных людей, которыми все время оснащают и дооснащают росполицаев? так чтобы поставить на КАМАЗ стальной щит много ума не нужно.

platonnekafrin 18 декабря 2018 | 15:15

Очень страшно жить на свете:
Кто-то роется в буфете...
Всюду слышатся шаги,
Всюду прячутся враги.

delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 15:17

СССР от распада ядерный щит не защитил. И Россию не защитит этот.

pusto1 18 декабря 2018 | 15:54

delovoy_podolsk: щит вранья :)

pusto1 18 декабря 2018 | 15:17

так всех довёл, кто на нас позарится. Бедность наше современное оружие.

croaker 18 декабря 2018 | 15:21

Ну во-первых, к милитаристской риторике у нас привык сам ВВ, во-вторых, на Россию никто нападать не собирается, и это хорошо понимают и олигархи, и высокопоставленные чиновники, и депутаты, и прочие патриотические вещуны, у которых недвижимость и денежки находятся за рубежом у "врагов" ( и никакой паники в их кругах нет!). Всё очень просто: когда не хватает ума, то авторитет добиваются дубиной и угрозами.

kapitankolbaskin 18 декабря 2018 | 15:24

обеспечена дядя вова.
пока не найдутся два матросика или солдатика ...скручивающие детальки на продажу.

tvitov66 18 декабря 2018 | 16:04

kapitankolbaskin: да там все скрутили давным давно и продали на цветмет - все держится на мифах середины прошлого века и мультиках плохого качества

ramses333 18 декабря 2018 | 15:25

Вот вам пожалуйста! Провели оптимизацию медицины, а теперь президенту никто помочь не может.

gennady_77 18 декабря 2018 | 15:26

можно еще отчитаться, что система раннего обнаружения вторжения рептилоидов с планеты нибиру встала на боевое дежурство и на 100% обеспечивает безопасность ближнего к россии космического пространства.

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greeg1 18 декабря 2018 | 15:41

Обезьяна с гранатой в руке тоже думает что она в безопасности. Интересно. Что думает по этому поводу остальной зоопарк. К сожалению у зоопарка есть только одна мера воздействия - санкции.

alena01 18 декабря 2018 | 15:45

Да что там "новейшие вооружения"...
Это Россия...
Здесь даже док способен вывести из строя авианосец...

oneoretwo 18 декабря 2018 | 15:47

...может быть, специалисты из кащенко помогут плешивому разобраться с теми, кто вот уже 20 лет, со слов плешивого воеводы, все старается и старается напасть на него ?....

alger 18 декабря 2018 | 15:52

где эти, су... пригожинские, почему только один за всех отдувается.
где хор я вас спрашиваю?
или ...... если безопастность обеспечена, то их нафиг содержать, ужас.....

ugas 18 декабря 2018 | 15:53

"Безопасность России"... А кому нужна эта россия?! Кто на нее позарится? Вся страна - сплошная помойка! Пусть наше властное ворье это "новейшее" оружие себе в задницу запихает!

edward_sakash 18 декабря 2018 | 15:55

Путин реально ёбнутый, прав был Немцов.
Никто не собирается нападать на страну, владеющую большим ядерным арсеналом, хоть и стремительно устаревающим и выходящим из строя.

slawa1940 18 декабря 2018 | 16:03

Да? А не отсутствием в стране необходимых политико-экономических инт-ов с разделением полномочий, не зависимых СМИ, ТВ, Суда....?

apels 18 декабря 2018 | 16:04

Ну-ну. Увеличение вооружения не повышает а понижает безопасность страны. Ибо гонка вооружения неминуемо ведет к ответным мерам потенциального противника. Рост вооружения повышает вероятность случайного применения. Размещения Искандеров в Калининграде неминуемо приведет к размещению в ЕС ракет средней дальности. Подлет до Москвы станет опять 2 минуты. Отменить практически будет не возможно. Безопасность повысится?

dimon0203 18 декабря 2018 | 16:06

у нас есть такие ракеты...
но мы вам о них не расскажем

vic12 18 декабря 2018 | 16:12

Что, теперь лес в Сибири вырубать чужие забоятся?

vadimp 18 декабря 2018 | 16:27

"Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению"

Какая безопасность?
Меня вот как-то мало беспокоит "безопасность" ваще, в вот конкретно очень!

Вот "финансовая безопасность" волнует - смогу ли заработать на жизнь, не обесценятся ли мои накопления, не разорят ли меня налоги и псевдоналоги, акцизы и пр госпоборы?

Вот "безопасность здоровья" волнует - смогу ли получить вовремя и адекватную мед помощь, смогу ли жить в экологически чистой среде, смогу ли питаться "нормальными" продуктами?

Вот "безопасность образования" волнует - смогу ли я (и мои дети) получить образование позволяющее сносно жить, в случае чего проити переподготовку, развиватся сомостоятельно?

Вот "безопасность жизни" очень волнует - не проломит ли мне по случаю башку "нацгвардеец" аль "браток" в подворотне, или очередной "мажер" не собьет ли машиной, иль очередной "стрелочник/пожарник/мчссовец" что-то не туда повернет, не потравят ли заодно с террористами? Или вот в числе тех 20 (по минимуму) миллионах погибших, которых доблестно защищала "красная армия"?

Вот "юридическая безопасность" волнует - могу ли рассчитывать на справедливый суд, адекватную защиту, нормальное следствие без пыток и "шитья"?

Вот ...
Вот ...

И какую роль во всем этом играет "современное оружие"?

puteshestvennik 18 декабря 2018 | 16:33

Если безопасность день ото дня увеличивается почему же все больше кажется что война близко.

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