Средний размер взятки в России составляет сейчас 609 тысяч рублей
Общая сумма выявленных с начала года взяток достигла почти 2 миллиардов рублей. Это данные Генеральной прокуратуры. Рост этого вида преступления по сравнению с предыдущим годом составил 3%. При этом на 16% увеличилось число дел о посредничестве в получении взяток.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:07
А где старуха данко1 спец по взяткам?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:25
danko_wudra: по взяткам
-
Минимизировать можно при условии наличия фракций в каждой полит.партии.
danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:29
pretendent_2012: конечно. А лучше 2. Из кпрф. Есть такая фракция!
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 16:15
danko_wudra: Есть такая фракция!
-
Гос.Дума не в счёт
dx555 18 декабря 2018 | 15:36
danko_wudra:
Полторы тонны денег полковника Захарченко где? Где эти полторы тонны денег? В отчете мы их не видим.
dx555 18 декабря 2018 | 15:48
dx555:
Или вот сосем свежая новость.
Очередное громкое задержание произошло в ночь с 17 на 18 декабря. Сотрудники ФСБ Самарской области поймали на взятке начальника отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД региона - Веру Рабинович.
- Полковник юстиции Рабинович и ее посредник задержаны с поличным при получении части взятки в размере 2,5 миллиона рублей и 10 миллионов рублей соответственно. Общая сумма требуемой взятки - 15 миллионов, - рассказывает "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 15:09
какой можно сделать вывод? - Резко возросло благосостояние россиян ...
danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:11
johnbmw: головка опущенная.... - у Тебя возросло ???? ....
archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 15:21
johnbmw:
" Это данные Генеральной прокуратуры "
теперь понятно, что дачу и приём взяток контролирует генпрокурватура РФ,
так же, как фсб контролирует терроризм
интересно, а кто контролирует постоянный бред "путина"?
johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 15:23
archibald_dandy_esquire: лично! ... даже песочкову НЕ доверяет ...
polsan 18 декабря 2018 | 15:10
Средний размер взятки в России составляет сейчас 610 тысяч рублей...
Слабаки какие -то! ) Вот в прошлом году общая сумма "сокровищ полковника Захарченко" (если, конечно, эти деньги принадлежат ему) достигает 30 миллиардов рублей.
Вот это - настоящий полковник! )
blindpew_33 18 декабря 2018 | 15:10
Интересно, а как считали?
Какова математика подсчёта, какие исходные данные брались, какие алгоритмы? От этого результат может меняться разительно.
"Общая сумма выявленных с начала года взяток достигла почти 2 миллиардов рублей."
Ну понятно, эта цифра означает, что борьба практически не ведётся. По самым приблизительным оценкам, это 0,1% от общего объёма мздоимства.
bor_borg 18 декабря 2018 | 15:11
да-да, примерно так оно и есть. я чисто по своим, пенсионерским понятиям кумекаю.
gennadiy_s Геннадий Смолкин 18 декабря 2018 | 15:15
...то есть российские взяточники вполне материально обеспеченные субъекты?!
Мораль отдыхает - мрак!
compare 18 декабря 2018 | 15:21
вот,что неизменно растет и процветает! остальное,только в сводках "росстата" и в мульах,а эта,"скрепищща" могутная,в реале,вот она-можете даже пощупать,обратившись в любое учреждение с проблемой(которую,надо сказать создали сами "получатели"))
oneoretwo 18 декабря 2018 | 15:38
...а как же - важнейший параметр плешивой иканомики...
greeg1 18 декабря 2018 | 15:51
Теперь понятно почему развалили Советский Союз. Там размер взятки или воровства свыше десяти тысяч рублей наказывался расстрелом.