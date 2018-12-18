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15:04, 18 декабря 2018

Средний размер взятки в России составляет сейчас 609 тысяч рублей

Общая сумма выявленных с начала года взяток достигла почти 2 миллиардов рублей. Это данные Генеральной прокуратуры. Рост этого вида преступления по сравнению с предыдущим годом составил 3%. При этом на 16% увеличилось число дел о посредничестве в получении взяток.

Комментарии

17

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danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:07

А где старуха данко1 спец по взяткам?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:25

danko_wudra: по взяткам
-
Минимизировать можно при условии наличия фракций в каждой полит.партии.

danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:29

pretendent_2012: конечно. А лучше 2. Из кпрф. Есть такая фракция!

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 16:15

danko_wudra: Есть такая фракция!
-
Гос.Дума не в счёт

dx555 18 декабря 2018 | 15:36

danko_wudra:
Полторы тонны денег полковника Захарченко где? Где эти полторы тонны денег? В отчете мы их не видим.

dx555 18 декабря 2018 | 15:48

dx555:

Или вот сосем свежая новость.

Очередное громкое задержание произошло в ночь с 17 на 18 декабря. Сотрудники ФСБ Самарской области поймали на взятке начальника отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД региона - Веру Рабинович.

- Полковник юстиции Рабинович и ее посредник задержаны с поличным при получении части взятки в размере 2,5 миллиона рублей и 10 миллионов рублей соответственно. Общая сумма требуемой взятки - 15 миллионов, - рассказывает "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

(комментарий скрыт)

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 15:09

какой можно сделать вывод? - Резко возросло благосостояние россиян ...

danko_wudra 18 декабря 2018 | 15:11

johnbmw: головка опущенная.... - у Тебя возросло ???? ....

archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 15:21

johnbmw:
" Это данные Генеральной прокуратуры "

теперь понятно, что дачу и приём взяток контролирует генпрокурватура РФ,
так же, как фсб контролирует терроризм
интересно, а кто контролирует постоянный бред "путина"?

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 15:23

archibald_dandy_esquire: лично! ... даже песочкову НЕ доверяет ...

polsan 18 декабря 2018 | 15:10

Средний размер взятки в России составляет сейчас 610 тысяч рублей...

Слабаки какие -то! ) Вот в прошлом году общая сумма "сокровищ полковника Захарченко" (если, конечно, эти деньги принадлежат ему) достигает 30 миллиардов рублей.
Вот это - настоящий полковник! )

blindpew_33 18 декабря 2018 | 15:10

Интересно, а как считали?
Какова математика подсчёта, какие исходные данные брались, какие алгоритмы? От этого результат может меняться разительно.
"Общая сумма выявленных с начала года взяток достигла почти 2 миллиардов рублей."
Ну понятно, эта цифра означает, что борьба практически не ведётся. По самым приблизительным оценкам, это 0,1% от общего объёма мздоимства.

bor_borg 18 декабря 2018 | 15:11

да-да, примерно так оно и есть. я чисто по своим, пенсионерским понятиям кумекаю.

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gennadiy_s Геннадий Смолкин 18 декабря 2018 | 15:15

...то есть российские взяточники вполне материально обеспеченные субъекты?!
Мораль отдыхает - мрак!

compare 18 декабря 2018 | 15:21

вот,что неизменно растет и процветает! остальное,только в сводках "росстата" и в мульах,а эта,"скрепищща" могутная,в реале,вот она-можете даже пощупать,обратившись в любое учреждение с проблемой(которую,надо сказать создали сами "получатели"))

oneoretwo 18 декабря 2018 | 15:38

...а как же - важнейший параметр плешивой иканомики...

greeg1 18 декабря 2018 | 15:51

Теперь понятно почему развалили Советский Союз. Там размер взятки или воровства свыше десяти тысяч рублей наказывался расстрелом.

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