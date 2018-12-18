Средний размер взятки в России составляет сейчас 609 тысяч рублей

Общая сумма выявленных с начала года взяток достигла почти 2 миллиардов рублей. Это данные Генеральной прокуратуры. Рост этого вида преступления по сравнению с предыдущим годом составил 3%. При этом на 16% увеличилось число дел о посредничестве в получении взяток.