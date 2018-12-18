Группа «Сафмар» намерена попросить прокуратуру и СК дать оценку словам гендиректора Большого московского цирка
Группа Сафмар Михаила Гуцериева намерена попросить прокуратуру и Следственный комитет дать оценку словам гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного по строительству постоянной площадки канадского Цирка дю Солей. Она считает это спланированной акцией конкурентов. Также готовится иск в суд о защите чести и достоинства самого Михаила Гуцериева. Группа Сафмар накануне опровергла утверждения, что инвестирует средства в канадский цирк.
Эдгард Запашный записал видеообращение, в котором говорит, что готов к диалогу с Михаилом Гуцериевым.
Накануне в Кремле конфликт Запашного с Гуцериевым назвали спором «хозяйствующих субъектов».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 15:10
Должна быть и взаимность- оценки действий прокуратур, судов и т.п. работниками цирков.
rash 18 декабря 2018 | 15:30
Довольно бредовое заявление, с таким же успехом можно потребовать закрыть и прочие иностранные предприятия, например автомобильные.
msnet 18 декабря 2018 | 15:30
О Боже, Россия такая огромная страна, а Московский цирк хочет быть в ней единственным? Ну и жадюги, капец. Конкуренция им, видишь ли. А как же вы хотели???
woodworld 18 декабря 2018 | 15:30
Клоуны поругались