Группа «Сафмар» намерена попросить прокуратуру и СК дать оценку словам гендиректора Большого московского цирка

Группа Сафмар Михаила Гуцериева намерена попросить прокуратуру и Следственный комитет дать оценку словам гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного по строительству постоянной площадки канадского Цирка дю Солей. Она считает это спланированной акцией конкурентов. Также готовится иск в суд о защите чести и достоинства самого Михаила Гуцериева. Группа Сафмар накануне опровергла утверждения, что инвестирует средства в канадский цирк.

Эдгард Запашный записал видеообращение, в котором говорит, что готов к диалогу с Михаилом Гуцериевым.

Накануне в Кремле конфликт Запашного с Гуцериевым назвали спором «хозяйствующих субъектов».