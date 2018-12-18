Подросток, напавший на школу в Перми, получил 9 лет 8 месяцев воспитательной колонии
17-летний юноша, в частности, обвинялся в покушении на убийство 30 человек.
Мотовилихинский суд Перми вынес подростку почти такой же приговор, который ранее запрашивало обвинение: прокурор просил о заключении на девять лет и десять месяцев колонии. Кроме того, судья постановил взыскать с обвиняемого больше восьми миллионов рублей компенсации морального и материального вреда потерпевшим, передает ТАСС. Весь процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что фигурант еще не достиг совершеннолетия. Второй участник поножовщины был признан невменяемым и в заседаниях не участвовал.
Кровавый инцидент произошел в пермской школе №127 в середине января этого года. В кабинет, где шел урок у учеников четвертого класса, ворвались двое подростков, вооруженных ножами. Они начали наносить удары детям, ранения получила и учительница, которой, тем не менее, удалось вывести свой класс из помещения. Оставшись одни, подростки ударили друг друга ножом в шею и вскоре были задержаны. Жертв в результате нападения удалось избежать.
Расследование в отношении второго обвиняемого, который был признан невменяемым, сейчас продолжается.
Комментарии4
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laz89 18 декабря 2018 | 15:11
Почему пропагандоны Путина отдыхают в странах, голосующих против РФии, а в странах, голосующих за не отдыхают?
sir_sart 18 декабря 2018 | 15:49
laz89: Не надо путать страну с политической системой власти.
Территория, где отдыхают пропагандоны, не голосует против Путина.
unprejudiced 18 декабря 2018 | 15:17
Кстати подросток то был из миньонов персонажа наврального
vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 15:21
А вот в Донбассе таким вот пермским и не только "подросткам" практически за то же самое Героев России дают.