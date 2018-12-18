Подросток, напавший на школу в Перми, получил 9 лет 8 месяцев воспитательной колонии

17-летний юноша, в частности, обвинялся в покушении на убийство 30 человек.

Мотовилихинский суд Перми вынес подростку почти такой же приговор, который ранее запрашивало обвинение: прокурор просил о заключении на девять лет и десять месяцев колонии. Кроме того, судья постановил взыскать с обвиняемого больше восьми миллионов рублей компенсации морального и материального вреда потерпевшим, передает ТАСС. Весь процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что фигурант еще не достиг совершеннолетия. Второй участник поножовщины был признан невменяемым и в заседаниях не участвовал.

Кровавый инцидент произошел в пермской школе №127 в середине января этого года. В кабинет, где шел урок у учеников четвертого класса, ворвались двое подростков, вооруженных ножами. Они начали наносить удары детям, ранения получила и учительница, которой, тем не менее, удалось вывести свой класс из помещения. Оставшись одни, подростки ударили друг друга ножом в шею и вскоре были задержаны. Жертв в результате нападения удалось избежать.

Расследование в отношении второго обвиняемого, который был признан невменяемым, сейчас продолжается.