На ВДНХ открылся Дворец государственный услуг «Мои документы»

Он разместился в историческом павильоне РСФСР («Атомная энергия»), который расположен рядом с фонтаном «Дружба народов». Дворец открыл мэр Сергей Собянин. Он сказал, что на ВДНХ теперь представлен один из лучших сервисов для граждан, созданных за последние годы.