На ВДНХ открылся Дворец государственный услуг «Мои документы»
Он разместился в историческом павильоне РСФСР («Атомная энергия»), который расположен рядом с фонтаном «Дружба народов». Дворец открыл мэр Сергей Собянин. Он сказал, что на ВДНХ теперь представлен один из лучших сервисов для граждан, созданных за последние годы.
Комментарии14
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slawa1940 18 декабря 2018 | 14:37
Чё за муть?
kottigr1 18 декабря 2018 | 14:42
slawa1940: "Дворец документов".. !!?.. А куда пионеров дели ?
borhudarov 18 декабря 2018 | 15:16
kottigr1: kottigr1: Пионеры в компьютере сидят, документы оформляют.
sasass 18 декабря 2018 | 14:54
slawa1940:Дворец Мути и Пути...)))
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 14:39
"Дворец услуг"!!!! Старик Хоттабыч от зависти полез обратно в масляную лампу...
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 15:05
platonnekafrin: в лампе джинны живут, а собякину место в кумгане
pusto1 18 декабря 2018 | 14:45
для получения справок теперь нужно ехать на ВДНХ, очень мило.
ded_otmorozik 18 декабря 2018 | 15:02
pusto1: Мудачело, в Москве " мои документы" в каждом микрорайоне, открыли еще один.
kir_pich_101 18 декабря 2018 | 14:47
А нахрена он?
Видать кто-то из чинуш сынка пристроил.
ded_otmorozik 18 декабря 2018 | 15:04
kir_pich_101: Давай как Агафья Лыкова в тайге закопаемся и ничего открывать не будем, а то вдруг какой то чиновник не дай Бог сынка пристроит. Кусок долбоеба ты.
idaforever 18 декабря 2018 | 15:06
ded_otmorozik: а дворец жкх когда?
delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 15:09
Символично то как! Прям нарочно не придумаешь. Была "Атомная энергия" теперь"Энергия документов и бюрократических бумаг", работающая на пердячем газе, выходящем между сиделкой и задом чиновника. Равнозначные по силе символы России.
borhudarov 18 декабря 2018 | 15:14
Если есть районный, зачем куда-то еще ехать? Тем более на ВДНХ. От метро еще дойди туда. Что за бред?
Опять сплошная показуха.
vadimp 18 декабря 2018 | 16:42
"... один из лучших сервисов ..."
Наплодить канцелярщины, а теперь под нее дворец?
Ну а че может быть лучше? :)