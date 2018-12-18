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14:30, 18 декабря 2018

Госдума приняла законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции

За первое нарушение физическим лицам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей и обязательные работы, а также 15 суток ареста. За повторное нарушение срок ареста может увеличиться до 30 суток, а штраф до трехсот тысяч рублей.

Комментарии

31

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mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 14:38


Теперь за каждое появление на митинге несовершеннолетнего будут сажать Навального на 15 суток, а затем и на 30.
На лубянке уже готовят агентов, гримируя их под подростков и снабжая соответствующей легендой?

pattrick1 18 декабря 2018 | 14:40

Госдума приняла законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции...

Молодцы, очень своевременный закон.

(комментарий скрыт)

pattrick1 18 декабря 2018 | 14:52

Всё правильно, очень правильный закон - если несовершеннолетний на митинге или на марше, значит состав преступления налицо, получите штраф и 30 суток в обезьяннике. Носатые организаторы сами должны будут лазить по рядами демонстрантов, выявлять малолеток и сдавать их омоновцам.

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:30

pattrick1: организаторы
сами должны будут лазить по рядами
демонстрантов,
выявлять малолеток и сдавать их омоновцам.
-
Именно!

cattt 18 декабря 2018 | 15:00

После смены власти весь этот мусор навороченный Госдурой придется кому то разгребать, да и срока получат судьи применявшие госдуровские !законы"

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:32

cattt: После смены власти весь
-
Может наступить и подольше, чем оборвалась
власть КПСС.

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:29

Госдума приняла законопроект
о наказании за вовлечение несовершеннолетних
в несанкционированные акции
-
Верный шаг!

polsan 18 декабря 2018 | 14:49

pattrick1: Глядишь путрик, так они ещё примут закон, по которому троллей будут сажать на пятёрочку в лагерь! ) Нужный закон, правда, путя! ))

pattrick1 18 декабря 2018 | 14:58

polsan:

Ты тупой или не тупой? Я комментирую новость, значит я честный юзер, тогда как ты задираешь комментаторов, чтобы перевести обсуждение на ветке в брань и переругивания. И кто из нас двоих тролль?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:33

pattrick1: кто из нас двоих тролль?
-
Он, но тоже полезен, рубит свою правду без мата.

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:33

polsan: троллей будут сажать на пятёрочку в лагерь!
-
Что поют осанну нацизму под флагом Бандеры!

blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 14:51

Отлично.
Начинаем выбивать финансовую основу зарубежного отдыха Сисяна Унитазовича!!!

;-))

sim202_ 18 декабря 2018 | 14:57

pattrick1:
Т.е. теперь за путинги в школах, детских садах и яслях
будут жестко наказывать?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:34

sim202_: в школах, детских садах и яслях
будут жестко наказывать?
-
Если не санкционированы - да.

alena01 18 декабря 2018 | 15:34

pattrick1:
Нужен еще закон о вовлечении совершеннолетних несовершеннолетними в несанкционированные акции...
А то несовершеннолетние все время просят у родителей еды...

pattrick1 18 декабря 2018 | 16:21

alena01:

Откуда в доме будет еда, если вместо работы с утра до вечера, совершеннолетние возле компьютеров звезду лохматят? Скажи, откуда?

kir_pich_101 18 декабря 2018 | 14:41

mikhail_spb_: Теперь под этот соус можно вообще любого закрыть, прессуя подростка, заставляя физически подписать любой документ.
Ох и хлебнет Россия...

ivfn 18 декабря 2018 | 15:04

kir_pich_101:
прессуя подростка, заставляя физически подписать любой документ. //
Никто никого прессовать не собирается. Есть организаторы митинга с них и спрос. За порядок на митинге отвечает организатор.. В чем проблема.

n_eke_name 18 декабря 2018 | 15:29

ivfn: Проблема в мозгах кирпичей, точнее, в их рудиментарности.

ivfn 18 декабря 2018 | 16:10

n_eke_name:
Почему Даша Навальная не ходит на митинги? Ей уже 17 лет. Или слабо ответить.

n_eke_name 18 декабря 2018 | 15:25

mikhail_spb_: Чем больше НавРальный сидит -- тем лучше. Мученик же ж. А по 10 000 евро задержанным он уже выплатил? (Риторический вопрос).

compare 18 декабря 2018 | 14:46

а как доказать,что молодой человек ,пришел "вовлеченным",а не просто,по зову сердца и совести? де..лы,б.ь!

sim202_ 18 декабря 2018 | 15:00

compare:
Как обычно - шокерами, дубинками, пакетами на голову,
бутылками от шампанского...

ivfn 18 декабря 2018 | 15:06

compare:
Никто доказывать ничего не собирается. Есть малолетки на митинге ,организатор получит по ушам.

sasass 18 декабря 2018 | 15:03

Этот резиновый закон , превращает правоохранительные органы в штрафные и заградительные батальоны ....

bazilgu 18 декабря 2018 | 15:06

Я так понимаю, наказывать будут малограмотных училок, Роскомнадзор, попов, тупых чванливых чинущек и прочих деятелей, запрещающих молодежную музыку, ограничивающих интернет. Именно они и выводят молодых людей на протесты, именно они не способны это понять своими прокисшими от безответственности мозгами.

bor_borg 18 декабря 2018 | 15:07

несанкционированное отправление потребностей.
расстрелять

alex_sionist 18 декабря 2018 | 15:21

А жителей мусульманских провинции Юньнань, Тибет, Синьцзян, Ганьсу и провинции Хэнань угнетаемых китайскими товарищами депутаты к себе принять не хотят с ускоренным предоставлением гражданства.

hz6691 18 декабря 2018 | 15:26

Я бы начал с наказания тех, кто превратил депутатов в проституток.

unprejudiced 18 декабря 2018 | 15:41

Персонаж, пора сушить сухарики ))

vadimp 18 декабря 2018 | 16:38

По всем правилам войны?
Полнопрофильные окопы, бруствер, блиндажи, огневые точки?
Эй ГосДума с кем воевать намылилась?

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