Госдума приняла законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции
За первое нарушение физическим лицам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей и обязательные работы, а также 15 суток ареста. За повторное нарушение срок ареста может увеличиться до 30 суток, а штраф до трехсот тысяч рублей.
Комментарии31
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mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 14:38
Теперь за каждое появление на митинге несовершеннолетнего будут сажать Навального на 15 суток, а затем и на 30.
На лубянке уже готовят агентов, гримируя их под подростков и снабжая соответствующей легендой?
pattrick1 18 декабря 2018 | 14:40
Госдума приняла законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции...
Молодцы, очень своевременный закон.
pattrick1 18 декабря 2018 | 14:52
Всё правильно, очень правильный закон - если несовершеннолетний на митинге или на марше, значит состав преступления налицо, получите штраф и 30 суток в обезьяннике. Носатые организаторы сами должны будут лазить по рядами демонстрантов, выявлять малолеток и сдавать их омоновцам.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:30
pattrick1: организаторы
сами должны будут лазить по рядами
демонстрантов,
выявлять малолеток и сдавать их омоновцам.
-
Именно!
cattt 18 декабря 2018 | 15:00
После смены власти весь этот мусор навороченный Госдурой придется кому то разгребать, да и срока получат судьи применявшие госдуровские !законы"
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:32
cattt: После смены власти весь
-
Может наступить и подольше, чем оборвалась
власть КПСС.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:29
Госдума приняла законопроект
о наказании за вовлечение несовершеннолетних
в несанкционированные акции
-
Верный шаг!
polsan 18 декабря 2018 | 14:49
pattrick1: Глядишь путрик, так они ещё примут закон, по которому троллей будут сажать на пятёрочку в лагерь! ) Нужный закон, правда, путя! ))
pattrick1 18 декабря 2018 | 14:58
polsan:
Ты тупой или не тупой? Я комментирую новость, значит я честный юзер, тогда как ты задираешь комментаторов, чтобы перевести обсуждение на ветке в брань и переругивания. И кто из нас двоих тролль?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:33
pattrick1: кто из нас двоих тролль?
-
Он, но тоже полезен, рубит свою правду без мата.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:33
polsan: троллей будут сажать на пятёрочку в лагерь!
-
Что поют осанну нацизму под флагом Бандеры!
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 14:51
Отлично.
Начинаем выбивать финансовую основу зарубежного отдыха Сисяна Унитазовича!!!
;-))
sim202_ 18 декабря 2018 | 14:57
pattrick1:
Т.е. теперь за путинги в школах, детских садах и яслях
будут жестко наказывать?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 18 декабря 2018 | 15:34
sim202_: в школах, детских садах и яслях
будут жестко наказывать?
-
Если не санкционированы - да.
alena01 18 декабря 2018 | 15:34
pattrick1:
Нужен еще закон о вовлечении совершеннолетних несовершеннолетними в несанкционированные акции...
А то несовершеннолетние все время просят у родителей еды...
pattrick1 18 декабря 2018 | 16:21
alena01:
Откуда в доме будет еда, если вместо работы с утра до вечера, совершеннолетние возле компьютеров звезду лохматят? Скажи, откуда?
kir_pich_101 18 декабря 2018 | 14:41
mikhail_spb_: Теперь под этот соус можно вообще любого закрыть, прессуя подростка, заставляя физически подписать любой документ.
Ох и хлебнет Россия...
ivfn 18 декабря 2018 | 15:04
kir_pich_101:
прессуя подростка, заставляя физически подписать любой документ. //
Никто никого прессовать не собирается. Есть организаторы митинга с них и спрос. За порядок на митинге отвечает организатор.. В чем проблема.
n_eke_name 18 декабря 2018 | 15:29
ivfn: Проблема в мозгах кирпичей, точнее, в их рудиментарности.
ivfn 18 декабря 2018 | 16:10
n_eke_name:
Почему Даша Навальная не ходит на митинги? Ей уже 17 лет. Или слабо ответить.
n_eke_name 18 декабря 2018 | 15:25
mikhail_spb_: Чем больше НавРальный сидит -- тем лучше. Мученик же ж. А по 10 000 евро задержанным он уже выплатил? (Риторический вопрос).
compare 18 декабря 2018 | 14:46
а как доказать,что молодой человек ,пришел "вовлеченным",а не просто,по зову сердца и совести? де..лы,б.ь!
sim202_ 18 декабря 2018 | 15:00
compare:
Как обычно - шокерами, дубинками, пакетами на голову,
бутылками от шампанского...
ivfn 18 декабря 2018 | 15:06
compare:
Никто доказывать ничего не собирается. Есть малолетки на митинге ,организатор получит по ушам.
sasass 18 декабря 2018 | 15:03
Этот резиновый закон , превращает правоохранительные органы в штрафные и заградительные батальоны ....
bazilgu 18 декабря 2018 | 15:06
Я так понимаю, наказывать будут малограмотных училок, Роскомнадзор, попов, тупых чванливых чинущек и прочих деятелей, запрещающих молодежную музыку, ограничивающих интернет. Именно они и выводят молодых людей на протесты, именно они не способны это понять своими прокисшими от безответственности мозгами.
bor_borg 18 декабря 2018 | 15:07
несанкционированное отправление потребностей.
расстрелять
alex_sionist 18 декабря 2018 | 15:21
А жителей мусульманских провинции Юньнань, Тибет, Синьцзян, Ганьсу и провинции Хэнань угнетаемых китайскими товарищами депутаты к себе принять не хотят с ускоренным предоставлением гражданства.
hz6691 18 декабря 2018 | 15:26
Я бы начал с наказания тех, кто превратил депутатов в проституток.
unprejudiced 18 декабря 2018 | 15:41
Персонаж, пора сушить сухарики ))
vadimp 18 декабря 2018 | 16:38
По всем правилам войны?
Полнопрофильные окопы, бруствер, блиндажи, огневые точки?
Эй ГосДума с кем воевать намылилась?