Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению
Об этом на итоговой коллегии Минобороны сегодня заявил Владимир Путин. По его словам, российское оружие защитит страну от агрессии, новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Президент призвал военных отрабатывать на учениях применение новых видов оружия.
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:33
пу мультиков насмотрелся??? :-)))))
ostapba 18 декабря 2018 | 14:56
.....Четверть века в трудах да заботах я,
Всё бегу, тороплюсь, да спешу,
А как выдастся время свободное -
На погост погулять выхожу.
Там, на кладбище, так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Исключительная благодать.
Нам судьба уготована странная -
Беспокоимся ночью и днём
И друг друга грызём на собраниях,
Надрываемся...!!
dataan 18 декабря 2018 | 16:03
Респект Владимир Владимирович! Безопасность страны - это главное. А теперь можно и внутри порядок навести.
post_v 18 декабря 2018 | 14:36
чудо-оружие...
"…Когда рапорт дошел до начальника тыла Прикарпатского фронта, который в конце концов подписывал все рапорты о боевых потерях, то его воображению предстала некая чудо-машина, созданная на базе разведывательного мотоцикла «М-72». Чудесная машина была вооружена пулеметом и противотанковым гранатометом, она имела два активных ночных инфракрасных прицела, дальномер-прицел, радиостанцию «Р-123». Машина, видимо, предназначалась для действий в условиях Заполярья, так как на ней находились два новеньких дубленых полушубка, а сзади была прилажена 200-литровая бочка со спиртом. К сожалению, все это сгорело при столкновении с контрреволюцией…"
(Виктор Суворов. "Контрреволюция")
avp235 18 декабря 2018 | 14:42
post_v:
"Оружие защитит страну от агрессии", но против коррупции оно бессильно. Ничто не спасет Россию.
johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:44
post_v: ;-)))))))))))))))))))))
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 14:58
johnbmw: Как уже было, гонка вооружений приведет к распаду на этот раз рфии на более мелкие осколки. Стратегическое оружие против этого - ничто!
anji70 18 декабря 2018 | 14:43
Хорошо обеспечивать безопасность когда тебе никто не угрожает, а наоборот сам угрожаешь соседям.
razalvas123 18 декабря 2018 | 14:46
Ну так все, хватит тогда по всем телеаналам пугать граждан угрозами из проклятого пиндостана и загнивающей гейропы. Пора может взгляд вовнутрь страны направить. Я скажу вам там проблем до ж...
ura_123 18 декабря 2018 | 14:56
razalvas123: Ему,путину,ваши проблемы до ж... У него всё хорошо)))
ura_123 18 декабря 2018 | 14:54
Ну слава богу! Можно снижать пенсионный возраст?
nikolaitschi 18 декабря 2018 | 14:56
История показывает, что чем больше оружия, тем ближе война. В условиях отсутствия врагов, гордость огромными объемами вооружений сродни гордости полнотой помойного ведра.
delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 15:03
Милитаристическая риторика - это как раз про Россию. Это именно она и её руководство привыкло всё мерить именно этим мерилом: кто кому может по рылу!
Весь мир давно уже ведёт экономические, технологические войны. Милитаризм даже американцы стараются не применять, а действовать исключительно экономикой. Так что Путин бомбами то разбогател, но ими страну не накормишь. Можно, конечно, но тогда сразу в Ад, а хочется в Рай. А чтобы в Рай надо чтобы напали, надо стать безвинно наказанным. А это не получается... Справоцировать бы, да... Б-г, то всё видит...
yralez 18 декабря 2018 | 15:06
Этот.....из, Озера, неуловимый Джо.
Почему неуловимый ?
..........
sasass 18 декабря 2018 | 15:10
Солдаты , сержанты , офицеры, генералы , ведь прекрасно знают , что нет так и улыбаются как во сне...