Z Архив новостей новости
5 15 6 247
14:30, 18 декабря 2018

Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению

Об этом на итоговой коллегии Минобороны сегодня заявил Владимир Путин. По его словам, российское оружие защитит страну от агрессии, новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Президент призвал военных отрабатывать на учениях применение новых видов оружия.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:33

пу мультиков насмотрелся??? :-)))))

(комментарий скрыт)

ostapba 18 декабря 2018 | 14:56

.....Четверть века в трудах да заботах я,
Всё бегу, тороплюсь, да спешу,
А как выдастся время свободное -
На погост погулять выхожу.

Там, на кладбище, так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Исключительная благодать.

Нам судьба уготована странная -
Беспокоимся ночью и днём
И друг друга грызём на собраниях,
Надрываемся...!!

dataan 18 декабря 2018 | 16:03

Респект Владимир Владимирович! Безопасность страны - это главное. А теперь можно и внутри порядок навести.

post_v 18 декабря 2018 | 14:36

чудо-оружие...

"…Когда рапорт дошел до начальника тыла Прикарпатского фронта, который в конце концов подписывал все рапорты о боевых потерях, то его воображению предстала некая чудо-машина, созданная на базе разведывательного мотоцикла «М-72». Чудесная машина была вооружена пулеметом и противотанковым гранатометом, она имела два активных ночных инфракрасных прицела, дальномер-прицел, радиостанцию «Р-123». Машина, видимо, предназначалась для действий в условиях Заполярья, так как на ней находились два новеньких дубленых полушубка, а сзади была прилажена 200-литровая бочка со спиртом. К сожалению, все это сгорело при столкновении с контрреволюцией…"

(Виктор Суворов. "Контрреволюция")

avp235 18 декабря 2018 | 14:42

post_v:
"Оружие защитит страну от агрессии", но против коррупции оно бессильно. Ничто не спасет Россию.

johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:44

post_v: ;-)))))))))))))))))))))

seryj_wolk 18 декабря 2018 | 14:58

johnbmw: Как уже было, гонка вооружений приведет к распаду на этот раз рфии на более мелкие осколки. Стратегическое оружие против этого - ничто!

anji70 18 декабря 2018 | 14:43

Хорошо обеспечивать безопасность когда тебе никто не угрожает, а наоборот сам угрожаешь соседям.

razalvas123 18 декабря 2018 | 14:46

Ну так все, хватит тогда по всем телеаналам пугать граждан угрозами из проклятого пиндостана и загнивающей гейропы. Пора может взгляд вовнутрь страны направить. Я скажу вам там проблем до ж...

ura_123 18 декабря 2018 | 14:56

razalvas123: Ему,путину,ваши проблемы до ж... У него всё хорошо)))

ura_123 18 декабря 2018 | 14:54

Ну слава богу! Можно снижать пенсионный возраст?

nikolaitschi 18 декабря 2018 | 14:56

История показывает, что чем больше оружия, тем ближе война. В условиях отсутствия врагов, гордость огромными объемами вооружений сродни гордости полнотой помойного ведра.

delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 15:03

Милитаристическая риторика - это как раз про Россию. Это именно она и её руководство привыкло всё мерить именно этим мерилом: кто кому может по рылу!
Весь мир давно уже ведёт экономические, технологические войны. Милитаризм даже американцы стараются не применять, а действовать исключительно экономикой. Так что Путин бомбами то разбогател, но ими страну не накормишь. Можно, конечно, но тогда сразу в Ад, а хочется в Рай. А чтобы в Рай надо чтобы напали, надо стать безвинно наказанным. А это не получается... Справоцировать бы, да... Б-г, то всё видит...

yralez 18 декабря 2018 | 15:06

Этот.....из, Озера, неуловимый Джо.
Почему неуловимый ?
..........

sasass 18 декабря 2018 | 15:10

Солдаты , сержанты , офицеры, генералы , ведь прекрасно знают , что нет так и улыбаются как во сне...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 449 6 22255 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 195 6 9680 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

+ Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду В публикации «Тайм» упоминаются и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Аркадий Бабченко и редакция «Новой газеты»...

5 153 6 23540 11.12
8читать ;смотреть
Kжурналистика, общество, мнения, политика
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 137 6 13284 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 161 6 18704 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 67 6 7108 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 186 6 17691 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8606 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 483 6 52949 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 140 6 15339 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7880 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 222 6 25612 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 74 6 8665 17.12
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 240 6 28598 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин у гроба Он пришел попрощаться с Людмилой Алексеевой и многие увидели в этом формальный и даже лицемерный поступок, но этот приход важен. Значит, какие-то формальные тормоза еще не отпущены. Значит, последние отмашки еще не даны…

5 354 6 89704 11.12
Kобщество, память, алексеева, путин, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 229 6 28431 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, — заявил в ходе допроса в ФБР Майкл Флинн Его показания ранее не были обнародованы полностью…

5 12 6 34787
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 79 6 132632 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 249 6 48529 12.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 347 6 322837 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 116489 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7491085
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3814359

Сегодня в эфире