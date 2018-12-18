Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению

Об этом на итоговой коллегии Минобороны сегодня заявил Владимир Путин. По его словам, российское оружие защитит страну от агрессии, новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Президент призвал военных отрабатывать на учениях применение новых видов оружия.