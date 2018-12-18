Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению
Об этом на итоговой коллегии Минобороны сегодня заявил Владимир Путин. По его словам, российское оружие защитит страну от агрессии, новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Президент призвал военных отрабатывать на учениях применение новых видов оружия.
Комментарии79
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shoorah 18 декабря 2018 | 15:01
Помнится, один Государь заявлял, что у России нет союзников, кроме армии и флота. Только что-то в русско-японскую войну эти союзники как-то... ну, не того.
idruker 18 декабря 2018 | 15:03
shoorah: У того ущербного государя не было в союзниках Кубы, Венесуэлы, Зимбабве, Сев. Кореи и пр. Вот и проиграл Цусиму
oleg_kievlyanin 18 декабря 2018 | 15:01
//обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему //
Ну прям "Тысячелетний рейх", ни дать ни взять!
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 15:21
oleg_kievlyanin: Гниющий организм оружием не защитить!
fanisos 18 декабря 2018 | 15:02
раньше эхо нормальное радиво было. Счас зайдешь, настроение портится. Я , например, радуюсь, когда страна защищена. А здесь только усмехаются и обсирают свою родину. Например для ядерного удара не нужно копить танки на границе. Это можно сделать с любой точки земного шара. Да же с той же Европы. (Германии ,например). А все эти штучки про милитаризацию-это для затравки только. Поэтому ,наверное руководству страны(даже если когда нидь будет президентом" типа навальный") виднее что .где и как. Так шты, как говаривал ипташ Ельцин, надо школьникам опять нвп и основы гражданской обороны преподавать. Иначе современные ребята не понимают,что за це таке "ядреный гриб"
alex_sionist 18 декабря 2018 | 15:13
fanisos: Я , например, радуюсь, когда страна защищена
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А Вам не приходило в голову , что король то голый. Поэтому так много разговоров о невероятном новом оружии. Простая логика подсказывает, что с ВВП 2% трудно создать что то принципиально круче того что может создать тот у кого ВВП 60% . Я понимаю, что сказки про Иванушку на печи и щуку вещь актуальная в России.
ed10075 18 декабря 2018 | 15:02
Где и от кого он услышал милитаристскую риторику? Кто на нас нападает, какой агрессор?
Не параноюшка ли, часом, постучалась в двери его дворца?
konstantin7k 18 декабря 2018 | 15:04
"... новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике" Дедушка уже сам себя пугает..., лекарства совсем перестали действовать?
bor_borg 18 декабря 2018 | 15:04
мне, лично, плевать на безопасность россии с нищим населением.
безопасность благополучия россиян легко обеспечить трудом самих россиян.
кормить-ли воров?
igor919191 18 декабря 2018 | 15:08
bor_borg: И мне насссать на тебя.
kail34 18 декабря 2018 | 15:06
Если оборона обеспечена на ближайшие десятилетия,так на хрена сегодня вбухивать триллионы рублей в новое оружие.Ну и разрабатывайте новые образцы а придет время и пустите их в серию.Нет! они повторяют ошибку СССР,который,точно также не жалел денег на новое оружие,а потом танки,с заваренными люками,стадами стояли за Уральскими горами,ибо не было такого количества автогена,что бы их разрезать на куски,,потому,как целиком танк в доменную печь не помещается.
macclarren 18 декабря 2018 | 15:08
хочешь остановить кровавую западную шакалью стаю в их желании убивать и насаждать террор под видом демократии-будь готов раскошелиться на разработку новейшего вооружения! Все мы это понимаем, и видим, поэтому разработка новых видов оружия для России должна стать приоритетной задачей! Только так Россия сможет защитить мир и демократию на нашей Планете!
alex55 18 декабря 2018 | 15:09
Собственно вопросов осталось только два:
1. Кто агрессор?
2. Кто привык к милитаристской риторике?
verynaive 18 декабря 2018 | 15:29
Безопасность России лучше всего была бы обеспечена отставкой Путина,
kp6ic 18 декабря 2018 | 15:31
россии или режима?
oleg_kievlyanin 18 декабря 2018 | 15:33
//Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению//
Легендарное Wundervaffe, которое Степан Демура иронически называет "вундервафли".