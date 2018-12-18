Z Архив новостей новости
5 2 6 83
14:14, 18 декабря 2018

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед

Решение вступает в силу немедленно, — говорится в официальном сообщении клуба. Имя нового главного тренера станет известно до конца сезона. Уход Моуринью сложно назвать неожиданным, — сказал «Эху Москвы» руководитель сайта Спортс.ру Дмитрий Навоша.

Моуринью возглавил Манчестер Юнайтед 27 мая 2016-го года. Под его руководством команда завоевала кубок Английской лиги, Суперкубок Англии и стала победителем Лиги Европы.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_e23 18 декабря 2018 | 14:18


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.












dataan 18 декабря 2018 | 14:22

Зенит ждёт!

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду Журнал «Тайм» объявил человеком 2018-го года группу журналистов, пострадавших за правду В публикации «Тайм» упоминаются и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Аркадий Бабченко и редакция «Новой газеты»...

5 151 6 23097 11.12
8читать ;смотреть
Kжурналистика, общество, мнения, политика
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 438 6 21917 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 190 6 9554 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

Владимир Путин: «Душа его была наполнена болью за Отечество и одновременно любовью к нему» Церемония открытия памятника к  100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына…

5 155 6 15713 11.12
Kистория, памятники, общество, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 161 6 18529 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 137 6 13265 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 67 6 7097 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 186 6 17663 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8602 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 140 6 15332 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7873 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 478 6 52924 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 222 6 25606 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 74 6 8576 17.12
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 238 6 28246 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин у гроба Он пришел попрощаться с Людмилой Алексеевой и многие увидели в этом формальный и даже лицемерный поступок, но этот приход важен. Значит, какие-то формальные тормоза еще не отпущены. Значит, последние отмашки еще не даны…

5 354 6 89684 11.12
Kобщество, память, алексеева, путин, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, — заявил в ходе допроса в ФБР Майкл Флинн Его показания ранее не были обнародованы полностью…

5 11 6 33477
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 79 6 132382 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 247 6 48366 12.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 347 6 318809 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 116235 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7490830
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3814280

Сегодня в эфире