Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед
Решение вступает в силу немедленно, — говорится в официальном сообщении клуба. Имя нового главного тренера станет известно до конца сезона. Уход Моуринью сложно назвать неожиданным, — сказал «Эху Москвы» руководитель сайта Спортс.ру Дмитрий Навоша.
Моуринью возглавил Манчестер Юнайтед 27 мая 2016-го года. Под его руководством команда завоевала кубок Английской лиги, Суперкубок Англии и стала победителем Лиги Европы.
Комментарии2
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