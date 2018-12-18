Фильм Константина Хабенского «Собибор» не вошел в шорт-лист премии Оскар

Между тем, в список попала картина, рассказывающая о мигрантах в Москве – она выдвинута от Казахстана.

Из 87 претендентов в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попали девять, и среди них нет российской ленты «Собибор», которая стала режиссерским дебютом Константина Хабенского. Он же вместе Кристофером Ламбертом сыграл в картине главную роль. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о восстании в одноименном лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши. Автором идеи выступил министр культуры Владимир Мединский. Как пояснил «Эху Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, у «Собибора» не было шансов попасть в шорт-лист, поскольку фильмы на «Оскар» отбираются, не исходя из их художественных качеств.

Вместе с тем, как сообщается на сайте Американской академии киноискусств, в короткий список вошла картина российского и казахстанского режиссера Сергейя Дворцевого под названием «Айка». Фильм повествует о жизни киргизской эмигрантки в Москве. В этом году он был представлен в основной программе Каннского фестиваля.

91-ая церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля.