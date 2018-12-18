Фильм Константина Хабенского «Собибор» не вошел в шорт-лист премии Оскар
Между тем, в список попала картина, рассказывающая о мигрантах в Москве – она выдвинута от Казахстана.
Из 87 претендентов в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попали девять, и среди них нет российской ленты «Собибор», которая стала режиссерским дебютом Константина Хабенского. Он же вместе Кристофером Ламбертом сыграл в картине главную роль. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о восстании в одноименном лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши. Автором идеи выступил министр культуры Владимир Мединский. Как пояснил «Эху Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, у «Собибора» не было шансов попасть в шорт-лист, поскольку фильмы на «Оскар» отбираются, не исходя из их художественных качеств.
Вместе с тем, как сообщается на сайте Американской академии киноискусств, в короткий список вошла картина российского и казахстанского режиссера Сергейя Дворцевого под названием «Айка». Фильм повествует о жизни киргизской эмигрантки в Москве. В этом году он был представлен в основной программе Каннского фестиваля.
91-ая церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля.
Комментарии4
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 14:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dataan 18 декабря 2018 | 14:24
vitaly_e23: Откровенно говоря... картина то слабенькая. На 3+
Тема хорошая. сильная, но сделана очень коряво.
vezdehod1 18 декабря 2018 | 14:26
Опять "министру-историко" не повезло - завалили его детище.
novyrusich 18 декабря 2018 | 14:30
Фильм посвящен очень важной и трагической тебе, но фильм, скажем прямо, не выдающийся.
Англо-американский фильм с Рутгером Хауэром в главной роли, снятый много раньше, гораздо сильнее.
Соревноваться было не нужно.
Лучше бы сняли фильм о послевоенной судьбе Печерского в СССР.
Очень печальной судьбе.
Когда ему не то что воздавали должное как герою, а просто жить не давали советские наследники нацистов.