Западные СМИ продолжают настаивать на том, что вопреки сообщениям Кремля, два с лишним года назад бывший глава ГРУ Игорь Сергун умер не в Подмосковье, а в Ливане, где он останавливался после посещения Дамаска и встречи с Башаром Асадом, по личному поручению российского президента.

Разведовательно-аналитическая компания Стратфор, ссылаясь на свои источники, а также на показания бывшего советника президента США Майкла Флинна, сообщает, что скоропостижно скончавшийся в январе 2016 года Игорь Сергун умер не 3 января, когда об этом сообщили российские власти, а первого числа, и находился в то момент не подмосковном санатории ФСБ, а в столице Ливана. Издание Файнэншл таймс напоминает, что с 2014 года Сергун был включен в санкционный список Евросоюза за «Цактивность офицеров Главного разведуправления на востоке Украины». По данным Би-би-си, место смерти Сергуна косвенно подтвердил и бывший советник Дональда Трампа в ходе допроса в ФБР о российском вмешательстве в ход предвыборной кампании президента США. Ранее, в январе 2016-го, Файнэншл таймс писала, что генерал-полковник Сергун «умер по неизвестной причине всего через несколько недель после посещения им Сирии, где он выполнял деликатную просьбу Владимира Путина Башару Асаду оставить пост президента при сохранении контроля над страной со стороны правящего клана алавитов и проведении мирных переговоров с умеренной оппозицией».

По данным источников британской газеты Индепендент, Асад ответил отказом на исходившее от российского президента предложение покинуть свой пост.