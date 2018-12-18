Госдума ввела административную ответственность за вовлечение подростков в несанкционированные митинги
Соответствующий закон принят в третьем, окончательном чтении. Нарушителям грозит арест до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении – до 30 суток ареста и до 1 миллиона рублей штрафа. В соответствии с поправками, ответственность возлагается на организаторов несанкционированного митинга, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии5
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 14:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 14:27
Нехватка денег и страх за шкуру неминуемо приведут депутатов к необходимости штрафовать и родителей. А вот логика потенциально оштрафованных уже сейчас рекомендует: При зарплате в 20 тыс. лучше не рожать совсем. Таким образом, скоро молодежь Великой Державы будет состоять исключительно из детей депутатов.
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 14:29
Да.
Гоним в шею навальщину с земель наших!
polsan 18 декабря 2018 | 14:36
chmo: Мозг такая штука, что снаружи его вроде не видно, но его отсутствие, бросается в сразу в глаза!
yralez 18 декабря 2018 | 14:28
Еще не охвачены не работающие предпенсионеры........закон внесен, но пока не утвержден---о штрафах для них.
И еще вопрос.......а вдруг на путингах молодежь будет кричать---путин-вор ?