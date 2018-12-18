Госдума ввела административную ответственность за вовлечение подростков в несанкционированные митинги

Соответствующий закон принят в третьем, окончательном чтении. Нарушителям грозит арест до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении – до 30 суток ареста и до 1 миллиона рублей штрафа. В соответствии с поправками, ответственность возлагается на организаторов несанкционированного митинга, — сообщает «Интерфакс».