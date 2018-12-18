Госдума намерена принять меры по защите священнослужителей, «пострадавших за веру на Украине»

Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для украинцев, пострадавших по религиозному признаку. Володин уверен, что «сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — вероисповедание».