Госдума намерена принять меры по защите священнослужителей, «пострадавших за веру на Украине»
Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для украинцев, пострадавших по религиозному признаку. Володин уверен, что «сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — вероисповедание».
Комментарии17
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platonnekafrin 18 декабря 2018 | 14:18
Эх, Христос не дожил... Ведь первый кандидат на российское гражданство...
hastings 18 декабря 2018 | 14:23
platonnekafrin: Россия должна законодательно защищать православных страстотерпцев и предоставлять им какие то налоговые послабления, коммерческие помещения. В гонениях вера крепнет!
viktorova 18 декабря 2018 | 14:25
hastings: //какие то налоговые послабления..//
Ага, освободить от акцизов на спирт и табак. Как в светлом прошлом...
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 14:26
Это правильно.
Россия - единственная, кто исторически всегда вставал на пути любой разновидности фашизма.
kottigr1 18 декабря 2018 | 14:37
blinorozhiy__chmo: "При нацистском режиме Гитлера свидетели Иеговы подвергались широкомасштабным преследованиям в Германии. Их деятельность была запрещена, а верующих ссылали в лагеря смерти."
"В путинской России участников организации «Свидетели Иеговы» подвергаются различным преследованиям. Их штрафуют за проведение встреч и богослужений. На членов общин заводят уголовные дела за организацию экстремистской деятельности по статье 282.2 УК."
Схожесть не улавливаешь ?
viktorova 18 декабря 2018 | 14:18
Сразу звание героя России и место в думе. Все в традициях...
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 14:33
viktorova: для нужд сплошного заселения свободных земель в Приамурской полосе каждому потерпевшему попу выделить гектар.
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 14:18
Ну теперь в московском метро появится новый тип попрошаек- это как пить дать.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 14:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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tvitov66 18 декабря 2018 | 14:21
Ну у нас своих продавцов мифических ритуально-культовых услуг мало - давайте мы еще их Украины привезём! Вот тогда и настанет ПРОРЫВ!
borninussr 18 декабря 2018 | 14:21
Государственное вмешательство? не, не слышали :)
stalk25 18 декабря 2018 | 14:22
А тут опять попахивает новыми захватами украинских территорий.
ramses333 18 декабря 2018 | 14:22
Думаки, создавайте отряды быстрого реагирования, вооружайтесь и выезжайте на Украину охранять священнослужителей, пострадавших за Веру и Отечество. А Володин пусть продаст свои замки и квартиры и перечислит вырученные деньги пострадавшим. А то он только праведным гневом исходит.
yralez 18 декабря 2018 | 14:23
Новые церкви для попов бандитов будут строить ?
ahtung700 18 декабря 2018 | 14:29
потрошенко зарядил кастрюлям дремучий совок,38 год,расплата за "свободу"
doktortier 18 декабря 2018 | 14:33
А желающие будут?
vblack 18 декабря 2018 | 14:38
Самые упоротые теперь будут иметь возможность уехать в так горячо любимый ими русский мир. И им хорошо и Украине отлично.