Епифаний: Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской ПЦ Московского патриархата
Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.
«Каких-то преград или ограничений не должно быть, если мы хотим засвидетельствовать, что действительно стремимся иметь единую церковь. Были определенные споры, определенные вещи, которые даже противоречили христианскому видению. Но мы готовы забыть все, мы готовы перевернуть эту старую страницу, открыть новую страницу и строить единую церковь. Потому что если мы будем вспоминать то, что происходило в прошлом, мы никогда не построим совместное будущее».
Епифаний добавил, что в Украинской православной церкви Московского патриархата не все архиереи находятся под влиянием Москвы и среди них много достойных.
Комментарии10
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 14:20
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blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 14:24
Вот прикол, полный ржач!
С лёгкой (пьяной) руки Пэдро-алкаша - какелы теперь будут крестить своих отпрысков у ряженых бородатых пузатых мужиков раскольнической секты!
Аххка аха ха ахаа !!! ;-)))))
dsa_dsf 18 декабря 2018 | 14:27
blinorozhiy__chmo: а тебе то что с того? пердачину препекло?
holic 18 декабря 2018 | 14:22
Кто помнит, тут намедни гундяй маляву Папе Римскому накалякал... Ну вот, дошла...
«Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ». По словам архиепископа, фактически это означает, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - «это Церковь приобретает для Ватикана субъектность».
Т.е Папа послал....
parasuk_ 18 декабря 2018 | 14:26
holic: меньше читайте жидовствующих и пцу. Там дальше написано "официально Католическая церковь не осуществляет церковного акта признания новой церкви, но распространение этой новости является аргументом для тех церковных структур, которые еще не определились с признанием автокефалии, добавил зоря"
holic 18 декабря 2018 | 14:29
parasuk_: Ну и? Чем это отличается от моего текста и противоречит, что гундяя послали нах?
malanoff 18 декабря 2018 | 14:24
Только Гундяева не принимайте. Он российский народ придал анафеме.
piter_ug 18 декабря 2018 | 14:28
Пора помахать ручкой на прощание гундяеву.
Шансов стать соседом Януковича - никаких, там венесуэльскими небось все раскуплено.
vanadium_v 18 декабря 2018 | 14:29
Двери секты открыты для всех??
ну ну......
jblack2 18 декабря 2018 | 14:31
В высшей степени лицемерное заявление Епифания.