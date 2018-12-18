Епифаний: Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской ПЦ Московского патриархата

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

«Каких-то преград или ограничений не должно быть, если мы хотим засвидетельствовать, что действительно стремимся иметь единую церковь. Были определенные споры, определенные вещи, которые даже противоречили христианскому видению. Но мы готовы забыть все, мы готовы перевернуть эту старую страницу, открыть новую страницу и строить единую церковь. Потому что если мы будем вспоминать то, что происходило в прошлом, мы никогда не построим совместное будущее».

Епифаний добавил, что в Украинской православной церкви Московского патриархата не все архиереи находятся под влиянием Москвы и среди них много достойных.