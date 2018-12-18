Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Чёрного и Азовского морей

Документ вынесла на обсуждение Украина.

Москве снова досталось за Крым. Присутствие российских военных на территории полуострова противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины, говорится в принятой резолюции. Генассамблея ООН серьёзно озабочена тем, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Крыму. В том числе проводит военные учения, поставляет туда системы вооружений, включая самолёты и ракеты, способные нести ядерное оружие. Это ведёт к милитаризации полуострова, говорится в резолюции.

Генассамблея ООН также осудила строительство и открытие Крымского моста этой весной. Россию призывают прекратить нарушения прав жителей Крыма, в том числе репрессии и пытки крымских татар. Резолюцию поддержало 66 стран, включая США и государства ЕС, 19 были против, в их числе друзья России Северная Корея, Иран, ряд стран Южной Америки, Белоруссия, Армения. Ещё 72 страны-участницы ООН при голосовании по проекту украинской резолюции воздержалось. Особое внимание уделили недавнему конфликту в Керченском проливе. Москву страны ООН призвали освободить задержанных украинских моряков, вернуть Киеву захваченные корабли и технику. Напомним, пограничники ФСБ применив оружия в конце ноября задержали три украинских военных судна, которые направлялись в Мариуполь. Москва не согласилась с принятой Генассамблеей ООН резолюцией. Кремль сожалеет по поводу документа. Киев не достигнет своих целей, заявили в российском МИДе.

Украина, страны Евросоюза и США считают Крым оккупированным Россией. После событий февраля-марта 2014 года страны Запада неоднократно вводили санкции в отношении Москвы.