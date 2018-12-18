Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Чёрного и Азовского морей
Документ вынесла на обсуждение Украина.
Москве снова досталось за Крым. Присутствие российских военных на территории полуострова противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины, говорится в принятой резолюции. Генассамблея ООН серьёзно озабочена тем, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Крыму. В том числе проводит военные учения, поставляет туда системы вооружений, включая самолёты и ракеты, способные нести ядерное оружие. Это ведёт к милитаризации полуострова, говорится в резолюции.
Генассамблея ООН также осудила строительство и открытие Крымского моста этой весной. Россию призывают прекратить нарушения прав жителей Крыма, в том числе репрессии и пытки крымских татар. Резолюцию поддержало 66 стран, включая США и государства ЕС, 19 были против, в их числе друзья России Северная Корея, Иран, ряд стран Южной Америки, Белоруссия, Армения. Ещё 72 страны-участницы ООН при голосовании по проекту украинской резолюции воздержалось. Особое внимание уделили недавнему конфликту в Керченском проливе. Москву страны ООН призвали освободить задержанных украинских моряков, вернуть Киеву захваченные корабли и технику. Напомним, пограничники ФСБ применив оружия в конце ноября задержали три украинских военных судна, которые направлялись в Мариуполь. Москва не согласилась с принятой Генассамблеей ООН резолюцией. Кремль сожалеет по поводу документа. Киев не достигнет своих целей, заявили в российском МИДе.
Украина, страны Евросоюза и США считают Крым оккупированным Россией. После событий февраля-марта 2014 года страны Запада неоднократно вводили санкции в отношении Москвы.
Комментарии12
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 14:20
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johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:24
Все эти решения НИ О ЧЁМ ... пока дело не дошло до РЕАЛЬНЫХ Действий ...
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 14:20
А что плохого в милитаризации Крыма и акваторий Чёрного и Азовского морей, если это всё против неофашистского человеконенавистнического бандеровского режима ? А?!!!
johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:24
санитаров в студию ...
vanadium_v 18 декабря 2018 | 14:26
blinorozhiy__chmo: ничего плохого, согласен,
лишь бы коричневую чуму в шароварах уничтожить в зародыше
johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:29
vanadium_v: вы заразили Бешенством blinorozhiy__chmo? или наоборот????
vanadium_v 18 декабря 2018 | 14:36
johnbmw: московский программист знает что такое бешенство? у оператора ЭВМ медицинское образование???
savbensmb 18 декабря 2018 | 14:31
blinorozhiy__chmo:Служивый, а в чём вас хохлы обидели? Вооруженно захватили часть России, поставляют вооружение сепаратистам, обстреливают градами приграничные зоны... В чём "человеконенавистничество"? Может объясните?
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 14:36
К украинцам вопросов нет.
Прочитай текст сначала, включи соображалку, о ком речь.
vanadium_v 18 декабря 2018 | 14:23
не поддержали резолюцию против героизации нацизма всего 2 страны,
США и Украина.
это все что нужно знать про хозяина и цеэвропу, где типа фашизма нет,
но 2019 год объявлен годом нациста Бандеры......
e_mae 18 декабря 2018 | 14:33
vanadium_v: Фашисты(рашисты) предложили резолюцию против героизации нацизма. Не страна, а кунсткамера.
supalov 18 декабря 2018 | 14:37
Что-то не вижу отчёта о голосовании за антинацистскую резолюцию на той же сессии. Против были только две страны - как теперь говорят некоторые, "изгоя" - США и Украина.