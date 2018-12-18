Суд оставил под арестом футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина...

Они обвиняются в избиении водителя ведущей первого канала и двух чиновников Минпромторга.

Решение суда стало для футболистов тяжелым ударом. Кажется они действительно верили в то, что сегодня смогут оказаться дома. Судье пришлось несколько раз спросить, понятно ли спортсменам оглашённое решение, однако все, что после долгого молчания смог сказать Павел Мамаев: «это просто позор». Александр Кокорин, его брат Кирилл и ещё один фигурант Александр Протосавицкий рассмеялись.

Обвиняемые присутствовали на заседании удаленно — по видеосвязи из следственного изолятора. Все четверо тесно сидели за одной решеткой. Мамаев в ходе заседания был серьёзен, заметно нервничал: иногда принимался грызть ногти. Остальным же как будто бы даже было весело. Чаще других — почти постоянно — чему-то улыбался Александр Кокорин. Адвокаты просили отпустить своих подзащитных апеллируя в том числе к обнародованному недавно результату медицинской экспертизы, которая пришла к выводу о том, что потерпевшим нанесён лишь легкий вред. Значит статья, по которой обвиняют футболистов, должна быть переквалифицирована на более легкую. Об этом сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Он также отметил, что следствие затягивает процесс.

Свои доводы приводили и сами футболисты: Мамаев говорил, что полностью компенсировал весь нанесённый ущерб, Кокорин в очередной раз попросил выпустить его под крупный залог, все вместе отмечали, что сотрудничают со следствием, сдали паспорта и за более чем два месяца в сизо раскаялись в содеянном. Судья Любовь Николенко осталась непреклонна. Новогодние праздники , судя по всему, обвиняемые встретят в камерах изолятора.

Ранее арест обвиняемым был продлён до 8 января. Защита будет обжаловать сегодняшнее решение суда.