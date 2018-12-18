Суд оставил под арестом футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Они обвиняются в избиении водителя ведущей первого канала и двух чиновников Минпромторга.
Решение суда стало для футболистов тяжелым ударом. Кажется они действительно верили в то, что сегодня смогут оказаться дома. Судье пришлось несколько раз спросить, понятно ли спортсменам оглашённое решение, однако все, что после долгого молчания смог сказать Павел Мамаев: «это просто позор». Александр Кокорин, его брат Кирилл и ещё один фигурант Александр Протосавицкий рассмеялись.
Обвиняемые присутствовали на заседании удаленно — по видеосвязи из следственного изолятора. Все четверо тесно сидели за одной решеткой. Мамаев в ходе заседания был серьёзен, заметно нервничал: иногда принимался грызть ногти. Остальным же как будто бы даже было весело. Чаще других — почти постоянно — чему-то улыбался Александр Кокорин. Адвокаты просили отпустить своих подзащитных апеллируя в том числе к обнародованному недавно результату медицинской экспертизы, которая пришла к выводу о том, что потерпевшим нанесён лишь легкий вред. Значит статья, по которой обвиняют футболистов, должна быть переквалифицирована на более легкую. Об этом сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Он также отметил, что следствие затягивает процесс.
Свои доводы приводили и сами футболисты: Мамаев говорил, что полностью компенсировал весь нанесённый ущерб, Кокорин в очередной раз попросил выпустить его под крупный залог, все вместе отмечали, что сотрудничают со следствием, сдали паспорта и за более чем два месяца в сизо раскаялись в содеянном. Судья Любовь Николенко осталась непреклонна. Новогодние праздники , судя по всему, обвиняемые встретят в камерах изолятора.
Ранее арест обвиняемым был продлён до 8 января. Защита будет обжаловать сегодняшнее решение суда.
Комментарии16
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johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:06
решение суда НЕ ДОЛЖНО зависить от личностей подсудимых ... что в данном случае, судя по "общей статистике решений российских судов", и произошло ...
pattrick1 18 декабря 2018 | 14:08
Суд оставил под арестом футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина...
А что по этому поводу думают Эдгар Запашный и Миша Гуцериев?
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 14:20
pattrick1:
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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bazilgu 18 декабря 2018 | 14:33
johnbmw: "Решение суда НЕ ДОЛЖНО зависеть от личностей подсудимых..."
Серьезно?! А как быть со статьей 60 УК РФ "Общие начала назначения наказания":
"3. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и ЛИЧНОСТЬ виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи."
johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:37
bazilgu: то, что Вы не поняли о чём я - это ЧЬИ проблемы?
ts 18 декабря 2018 | 14:11
Посидят -- поумнеют!
johnbmw Евгений Большаков 18 декабря 2018 | 14:14
ts: спортсмены? - лично я не Уверен в этом :-((
mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 14:13
А если бы они избили не водилу пропаганднши и двух слуг народа, а простых работяг?
polsan 18 декабря 2018 | 14:33
mikhail_spb_: Простых работяг они вряд ли бы стали избивать! Похоже, что от этого им не было бы никакого кайфа.
vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 14:18
Цвет Нации.
Герои России имени Владимир Владимирыча.
Таким даже мочу подменять не нужно.
ansh 18 декабря 2018 | 14:19
Пока им вменяется ч.2 ст.213 УК РФ, то легкий вред здоровью потерпевших на её квалификацию не влияет.
sergirusso 18 декабря 2018 | 14:28
Надеюсь, дождутся они появления в своей камере Сечина и Димосянчика..
piterrr 18 декабря 2018 | 14:31
Этим ублюдкам мячегонялам, зажиревшим и оборзевшим от украденных у нищих российских старух и детей миллионов в клетке самое место!!
sergirusso 18 декабря 2018 | 14:31
Не судьба, видать ребятишкам богатыми быть. Бабло ляжку жгло...
sergey1971 18 декабря 2018 | 14:31
Я думаю, что здесь не суд решает. Скорее всего есть указание свыше держать их в тюрьме, которое пока не отменено.
evgeny_biolog 18 декабря 2018 | 14:31
"Суд оставил под арестом футболистов"
Они могут выступать за сборную СИЗО против сборной ФСИН ...