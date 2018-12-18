Португальский тренер Жозе Моуринью покидает пост главного тренера футбольного клуба Манчестер Юнайтед
В распространенном сегодня заявлении говорится, что это решение вступает в силу немедленно. Имя нового наставника команды будет объявлено до конца текущего сезона.
Комментарии5
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olegleon 18 декабря 2018 | 13:41
и причём тут Россия?
don_ballon 18 декабря 2018 | 13:48
olegleon: Жозе Мауриньо португалец, а Россия догоняет Португалию по ВВП на душу. Лет двадцать уже...
ed10075 18 декабря 2018 | 14:03
don_ballon:
А рубеж этот как горизонт, - чем к нему ближе, тем он дальше.
amebix 18 декабря 2018 | 13:53
"Сосиша" сдулся, потерял контроль и уважение среди игроков и фанатов, да ещё клоунадой надоел всем.
Я не являюсь болельщиком МЮ, но это правильный ход.
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