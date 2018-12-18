Британские буксиры попытаются снять с мели сухогруз «Кузьма Минин»
Теплоход пытался встать на якорь в условиях шторма, но после неудачных попыток оказался в опасной близости от берега. Судно вышло из Нидерландов, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца и направлялось в Испанию. На порту находятся 18 российских моряков.
Комментарии12
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viktorova 18 декабря 2018 | 13:36
Надеюсь, на «Кузьме» не отмороженные путриоты, хотя бы спасибо за помощь скажут...
danko1 18 декабря 2018 | 13:38
viktorova: Еще один Кузя-бедоносец.
Неспроста на Руси давно выражение "подкузьмил" существует.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 13:55
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barukh_buzauskas 18 декабря 2018 | 13:43
viktorova: истинныя путриёты должны послать гордо мелкобрытав нахнахнах...
vezdehod1 18 декабря 2018 | 14:11
Брат "Кузя" ничем помочь не может - сам сидит на мели.
dorin1987 18 декабря 2018 | 14:16
viktorova: Главное, что бы по привычке не начали стрелять и заложников брать.
kottigr1 18 декабря 2018 | 13:36
Российские корабли таранили бы нарушителя до победного.. Даже в нейтральные воды бы от них не ушел..
shmuel63 18 декабря 2018 | 13:39
"Кузнецов", "Кузьма" - несчастливые имена для российских кораблей
wrongway1 18 декабря 2018 | 13:49
корабли следующего поколения будут называться ---пуцин..
justlooking 18 декабря 2018 | 13:51
Я не поняла про "опасную близость". В 12-мильной зоне? Открыли по нему огонь, я надеюсь?
krs_sk 18 декабря 2018 | 14:15
Буксиры какие-то... проще вызвать торпедный катер )
ahtung700 18 декабря 2018 | 14:31
хохломордые патриёты,ФАС!!!)))