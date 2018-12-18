Британские буксиры попытаются снять с мели сухогруз «Кузьма Минин»

Теплоход пытался встать на якорь в условиях шторма, но после неудачных попыток оказался в опасной близости от берега. Судно вышло из Нидерландов, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца и направлялось в Испанию. На порту находятся 18 российских моряков.