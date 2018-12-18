Средний размер взятки в России составляет сейчас 610 тысяч рублей
Общая сумма выявленных с начала года взяток достигла почти 2 миллиардов рублей. Это данные Генеральной прокуратуры. Рост этого вида преступления по сравнению с предыдущим годом составил 3%. При этом на 16% увеличилось число дел о посредничестве в получении взяток.
Комментарии17
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johnywalker 18 декабря 2018 | 13:35
Это всё, что нужно знать о путинских "духовных скрепах"
ankir 18 декабря 2018 | 13:37
johnywalker: Больше ничего из себя выдавить не можете?
pattrick1 18 декабря 2018 | 13:50
Средний размер взятки в России составляет сейчас 610 тысяч рублей...
Вот где работа для говоноеда Алексей Навального - искоренять взяточничество повсеместно, искоренять как явление. А то что он делает, раз в полгода снимает ролик о взятках друзей В.Путина - это не борьба с коррупцией, а личный пиар и паблисити, для получения грантов Госдепартамента США.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 13:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alo0000 18 декабря 2018 | 14:09
pattrick1: 2 млрд... Ровно столько собираются потратить на ремонт столовки в Госдуме.
sim202_ 18 декабря 2018 | 14:17
pattrick1:
Ты хочешь сказать, что целая армия путинских
"правоохранителей" - дармоеды? И Навальный справляется со своей работой лучше их?
Браво, патрикей!!!
Собссно, именно это ты и сказал.
А МВД, СК, прокуратуру и т.д. - в утиль?
Еще раз - браво!!!
astet 18 декабря 2018 | 14:22
ankir: расскажите-ка, дружище,
о среднем размере взятки Путину!
Понятно, что в зелёных пиндосовских рублях.
Миллиард? Два? Больше?
vezdehod1 18 декабря 2018 | 14:08
Чем больше взятка - тем меньше срок.
bartolomeo 18 декабря 2018 | 13:36
Расчет в стиле "средняя температура по больнице"? дядя Вася из Жэка или медсетсра Клава из райбольницы неплохо так устроились..
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 13:59
Может- среднее, может- медианное. Мало ли!
danko1 18 декабря 2018 | 13:36
И это без учета взяток самыми высокопоставленными чиновниками.
А наказывают в 90% случаев учителей и врачей за "взятки" в несколько тысяч руб.
avp235 18 декабря 2018 | 13:41
danko1:
"Средний размер взятки в России... 610 тысяч рублей"
Взятки меньше 100 тысяч рублей - взятками не считаются.
yralez 18 декабря 2018 | 13:54
600 тысяч взятка + не менее 100 тысяч оклад.......содержание путинца.
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 13:55
610 тыс!? Ну накрутили! Да по нынешним временам некоторые переферийные чиновники вынуждены, прости Господи, и пятьсот рублей брать, но, мало этого, чего-то еще за них и делать надо ради взяткодателя. Вот те госслужащие, мне кажется, что справедливо винят президента в таком своем позоре.
sapiens17 18 декабря 2018 | 14:05
Вот бы законодательно приравнять МРОТ к средней взятке!
vova6_let 18 декабря 2018 | 14:05
"Рост этого вида преступления по сравнению с предыдущим годом составил 3%."При этом на 16% увеличилось число дел о посредничестве в получении взяток." В москве "духовные скрепы" еще скрепчее-там меньше 1 лимона не берут.
klukvik 18 декабря 2018 | 14:09
когда до этого уровня прожиточный минимум подтянут?????