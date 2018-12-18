Эдгард Запашный отверг обвинения компании Михаила Гуцериева в лоббизме
В интервью ТАСС он сказал, что не боится расследования. Ранее стало известно, что группа «Сафмар» намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет из-за заявлений Запашного по поводу строительства постоянной площадки для канадского Цирка дю Солей в Сколково. В компании Михаила Гуцериева считают, что Запашный ввел всех и президента в заблуждение.
Комментарии9
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olegleon 18 декабря 2018 | 13:37
а что ему бояться то? покажет документы, которые подтверждают его слова, что здание строят для канадцев, и всё.
а если документов нет, то тогда заплатит за ложь
pattrick1 18 декабря 2018 | 13:45
Эдгард Запашный отверг обвинения компании Михаила Гуцериева в лоббизме...
Чего "Эхо Москвы" уже второй день тащит эту информацию на свой сайт? Кому из израильтян, украинцев или московских носатых русофобов, нужны эти разборки между Мишкой Гуцериевым и Эдгардом Запашным? Непонятно.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 13:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kindman_a 18 декабря 2018 | 13:45
olegleon:
Запашный - вызывает отвращение.
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 14:01
Пародирует человек госдуру- как умеет, так и получается. Яэтогонеделал- новый мем вышел.
noxepy_88 18 декабря 2018 | 13:38
Лоббизм бывает разный. В лоббизме, как в таковом, нет ничего плохого. А вот в цирке, основанном на жестокости, есть. Запашные сильно отстали от жизни.
bratec_kot_voskrese 18 декабря 2018 | 13:39
А зачем в Сколково строить новый цирк? Там уже давно есть свой цирк. Там такие клоуны и бюджетные фокусники - мама, не горюй!
avp235 18 декабря 2018 | 13:43
Запашный расследования не боится, боится конкуренции.
vova6_let 18 декабря 2018 | 14:01
Человек, который каждый день рискует жизнью просто физически не может врать ( дело в том, что тигры и львы, если чувствуют слабину (хитрость, вранье и пр) могут просто сожрать ) , а гуцериев-постоянно врет. Вся разница.