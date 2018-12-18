Эдгард Запашный отверг обвинения компании Михаила Гуцериева в лоббизме...

В интервью ТАСС он сказал, что не боится расследования. Ранее стало известно, что группа «Сафмар» намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет из-за заявлений Запашного по поводу строительства постоянной площадки для канадского Цирка дю Солей в Сколково. В компании Михаила Гуцериева считают, что Запашный ввел всех и президента в заблуждение.