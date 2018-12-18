Районный суд Перми приговорил одного из подростков, напавшего на школу год назад, к 9 годам и 8 месяцам в колонии
Дело слушалось в закрытом режиме из-за того, что мальчик является несовершеннолетним. Инцидент произошел в школе №127. Двое подростков пронесли в учебное заведение ножи, в ходе драки пострадали 10 человек, среди них – ученики четвертого класса и учительница. Подозреваемые в организации нападения подростки были задержаны, после лечения в больнице их перевели в СИЗО.
Комментарии8
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vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 13:40
Подрастают Духовные Преемники Владимир Владимирыча, растёт достойная смена - Гордость России!
pattrick1 18 декабря 2018 | 13:41
Районный суд Перми приговорил одного из подростков, напавшего на школу год назад, к 9 годам и 8 месяцам в колонии...
А где пгавозащитники, где израильтяне, где передовой отряд бандеровских троллей? Почему ветка пустая, почему никто не защищает подростка из пермского "нового величия"?
vanadium_v 18 декабря 2018 | 13:45
pattrick1: зачем палить контору, общество может неправильно понять, тот факт что они ходили со значками наваленного,
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 13:51
Хорошая новость. Еще один навльнёнок изолирован от Общества.
Пора окончательно выбить почву из-под ног Сисяна Унитазовича в виде бездельников школяров-двоечников!
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 13:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ivfn 18 декабря 2018 | 14:11
vasya_von_smetankin:
Мужик,ты дебил? Или говна наелся? Вы же придурки среди людей как то уживаетесь.
vanadium_v 18 декабря 2018 | 13:41
все правильно,
акая дичь должна быть изолирована от общества
macclarren 18 декабря 2018 | 13:47
этому несовершеннолетнему бандиту теперь прямая дорога в стан российских оппозиционеров!!! Ибо не для кого уже не секрет, что основная подпитка кадрами и финансами российских оппозиционеров идет от криминального сообщества.