«Торпедо» проведет в следующем году товарищеский матч с самым старым футбольным клубом мира — английским «Шеффилдом»

Игра пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Английский «Шеффилд» был основан в октябре 1857 года. Спустя шесть лет клуб вступил в футбольную ассоциацию, а в конце XIX века стал принимать участие в профессиональных соревнованиях. На эмблеме Шеффилда красуется надпись «Первый футбольный клуб в мире». Правда, ныне коллектив сдал свои позиции и выступает в восьмом по значимости дивизионе чемпионата Англии.

В пресс-службе «Торпедо» рассказали, что встреча инициирована российским клубом, которому в будущем году исполняется 95 лет со дня основания. Кроме того, 60-летний юбилей отметит и домашний стадион автозаводцев на Восточной улице. Матч против Торпедо станет для Шеффилда первым в ходе предстоящего турне по России.

По предварительной информации, товарищеский матч между Торпедо и английским Шеффилдом запланирован на июнь будущего года.