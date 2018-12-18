Компания-застройщик, принадлежащая миллиардеру Гуцериеву, намерена обратиться в прокуратуру и СК из-за слов Запашного
Он ранее пожаловался президенту на планы по строительству в Сколково площадки Cirque du Soleil.
В компании «Сафмар», которая является основным застройщиком территории Сколково, уверены, что заявления Директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного – это уловка конкурентов, направленная на дискредитацию деловой репутации группы и ее руководителя. Об этом говорится в заявлении компании. В «Сафмаре» рассчитывают, что правоохранительные органы разберутся, цитата, «кто является заказчиком инсинуаций Запашного и сколько заплатили дрессировщику за его совесть». Не исключено, что помимо прокуратуры и Следственного комитета Запашному также придется иметь дело с судом – в «Сафмаре» подтвердили, что Михаил Гуцериев собирается подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напомню, что несколько дней назад Запашный пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в следующем году появится стационарная площадка канадского Cirque du Soleil. Он назвал это неприемлемым и отметил, что это негативно скажется на российском цирке. Запашный также сообщил, что Гуцериев инвестирует в этот проект. Президент пообещал разобраться с этой ситуацией.
Позже в группе «Сафмар» заявили, что не инвестировали и не собираются инвестировать в развитие канадского цирка, а также не планируют строить для него стационарный центр.
Комментарии4
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 13:08
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gocman 18 декабря 2018 | 13:25
vitaly_e23: СПС, Виталий! Сегодня вывел уже 295 тыр, закупаю черную икру и лобстеры на НГ!!!
gvs 18 декабря 2018 | 13:13
Гуцериев - коммерсант, ДюСоле - коммерческое шоу. Вот, когда скрепоносные тигры Запашного начнут прибыль приносить, тогда и у него инвесторы появятся.
ramen 18 декабря 2018 | 13:26
В общем, не Сколково не наука, а сплошной цирк.
Даже уже не смешно.