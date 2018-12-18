Госдума готовит законопроект об упрощенном получении российского гражданства для пострадавших за веру украинцев

Ранее власти России неоднократно заявляли, что в соседней стране начались гонения на православных, не поддержавших создание новой независимой церкви.

О подготовке предложений по защите украинских священнослужителей, пострадавших за веру, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сейчас на Украине грубо нарушается «один из базовых конституционных принципов – свобода вероисповедания». Глава парламента не исключил, что в законопроекте будет норма, позволяющая пострадавшим гражданам соседней страны получить российское гражданство в особом порядке.

Кроме того, Госдума может направить в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также другие организации и европейские парламенты заявление «о недопустимости разжигания религиозной розни … на Украине». По мнению Володина, украинские власти необходимо заставить прекратить давление на духовенство и прихожан. Ранее похожие письма международным организациям, европейским лидерам и главам христианских церквей написал предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.

Московский патриархат считает расколом создание новой церкви на Украине. В октябре РПЦ заявила о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, который одобрил предоставление автокефалии.