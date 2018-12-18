Госдума готовит законопроект об упрощенном получении российского гражданства для пострадавших за веру украинцев
Ранее власти России неоднократно заявляли, что в соседней стране начались гонения на православных, не поддержавших создание новой независимой церкви.
О подготовке предложений по защите украинских священнослужителей, пострадавших за веру, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сейчас на Украине грубо нарушается «один из базовых конституционных принципов – свобода вероисповедания». Глава парламента не исключил, что в законопроекте будет норма, позволяющая пострадавшим гражданам соседней страны получить российское гражданство в особом порядке.
Кроме того, Госдума может направить в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также другие организации и европейские парламенты заявление «о недопустимости разжигания религиозной розни … на Украине». По мнению Володина, украинские власти необходимо заставить прекратить давление на духовенство и прихожан. Ранее похожие письма международным организациям, европейским лидерам и главам христианских церквей написал предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.
Московский патриархат считает расколом создание новой церкви на Украине. В октябре РПЦ заявила о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, который одобрил предоставление автокефалии.
Комментарии45
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sergey_volkov 18 декабря 2018 | 14:02
Ой как хорошо. Побольше бы любителей русского мира забрали. Только чЁт они не забираются. Любят путина на расстоянии.
oleg_kievlyanin 18 декабря 2018 | 14:11
А менять на иеговистов они не предложили, эти депутаты?
И как они будут определять, кто за что пострадал? И пострадал ли?
dr_nemos 18 декабря 2018 | 14:13
Если вера в Христа, то не по пути с володиным и пр. путинской мразью. И эти организмы позволяют себе вещать о вере! У нас вера другая - в Бога, у них - в путина....выбирайте!