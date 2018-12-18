Президент согласился с необходимостью проведения проверки в связи с делами «Сети» и «Нового величия» – СПЧ...

Президент согласился с необходимостью проведения управлением собственной безопасности ФСБ проверки в связи с делами «Сети» и «Нового величия». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

«В результате нашего доклада президент сказал, что надо дать поручение соответствующим структурам проверить, и представить полную информацию», — сказал он.

По словам М.Федотова, дело «Сети» заинтересовало СПЧ после заявлений ряда обвиняемых, о том, что к ним были применены пытки.

«Вместе с Евгением Мысловским, членом совета и профессиональным следователем в прошлом, мы встречались с некоторыми фигурантами этого дела в питерских СИЗО, а также с представителями военно-следственного управления и военной прокуратуры. Ответы последних нас, не удовлетворили, мы поняли, что проверка, которая проводилась, была достаточно поверхностной».

В деле «Нового величия», как считает М.Федотов, речь идет о провокации и «вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность».

«Это категорически запрещено законом об оперативно-розыскной деятельности. В данном случае, та же служба ФСБ должна проверить и, если это так, то наказать виновных», — считает он.

Дело об организации под названием «Сеть» было возбуждено осенью прошлого года. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, их обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране. Ранее стало известно, что родители фигурантов дела пожаловались президенту на пытки и выбивания показаний у их сыновей сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело в отношении участников «Нового величия» возбуждено по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»),все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте.