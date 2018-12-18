Президент согласился с необходимостью проведения проверки в связи с делами «Сети» и «Нового величия» – СПЧ
Президент согласился с необходимостью проведения управлением собственной безопасности ФСБ проверки в связи с делами «Сети» и «Нового величия». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
«В результате нашего доклада президент сказал, что надо дать поручение соответствующим структурам проверить, и представить полную информацию», — сказал он.
По словам М.Федотова, дело «Сети» заинтересовало СПЧ после заявлений ряда обвиняемых, о том, что к ним были применены пытки.
«Вместе с Евгением Мысловским, членом совета и профессиональным следователем в прошлом, мы встречались с некоторыми фигурантами этого дела в питерских СИЗО, а также с представителями военно-следственного управления и военной прокуратуры. Ответы последних нас, не удовлетворили, мы поняли, что проверка, которая проводилась, была достаточно поверхностной».
В деле «Нового величия», как считает М.Федотов, речь идет о провокации и «вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность».
«Это категорически запрещено законом об оперативно-розыскной деятельности. В данном случае, та же служба ФСБ должна проверить и, если это так, то наказать виновных», — считает он.
Дело об организации под названием «Сеть» было возбуждено осенью прошлого года. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, их обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране. Ранее стало известно, что родители фигурантов дела пожаловались президенту на пытки и выбивания показаний у их сыновей сотрудниками ФСБ.
Уголовное дело в отношении участников «Нового величия» возбуждено по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»),все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте.
Комментарии11
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danko1 18 декабря 2018 | 13:02
"Президент" однозначно сказал, что надо проверить пытки в отношении несовершеннолетних.
Сами садистские пытки его не возмутили. Старая традиция ФСБ.
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 13:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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pattrick1 18 декабря 2018 | 13:15
Президент согласился с необходимостью проведения проверки в связи с делами «Сети» и «Нового величия» – СПЧ...
И по итогам проверки посадите ещё и их родителей, а квартиры их конфискуйте в пользу государства. Эти проститутки не могли не знать, чем занимаются их гадёныши, не могли не помогать им готовиться поджигать, взрывать и убивать россиян.
alex_sionist 18 декабря 2018 | 14:01
pattrick1: Ты что так возбудился. Успокойся, там твои кураторы нарушили закон и сейчас избивают детей чтобы получить звездочки.
rifles 18 декабря 2018 | 13:13
Кто еще верит в обещания путина,кроме наивного Федотова?
edward_sakash 18 декабря 2018 | 13:04
Путин - военный преступник и узурпатор, а не президент.
pattrick1 18 декабря 2018 | 13:19
edward_sakash:
Слышь ты, мудак толстожопый, по новым законам об оскорблении руководителей государства, из-за тебя закроют сайт "Эхо Москвы".
alex_sionist 18 декабря 2018 | 13:43
pattrick1: Слышь ты, мудак толстожопый,
+++++++
Это все твои аргументы? Маловато будет.
nichirin 18 декабря 2018 | 13:12
Какой понимающий перзидент, соглашается со всеми, ну прямо оттепель.
pepetz 18 декабря 2018 | 13:25
"управлением собственной безопасности
ФСБ проверки в связи с делами «Сети» и «Нового величия». "
Ну ты Вова, и нашел проверяльщикоа.
Эти проверяльщики в Америки рублёвыми картами расплачиваются,
на смех всему свету.
yralez 18 декабря 2018 | 14:08
А что, рапорта провокатора ФСБ СПЧ не дали для ознакомления ?
Путин вот его читал.