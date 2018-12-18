В Кремле выразили несогласие и сожаление по поводу принятия ГА ООН резолюции о «милитаризации Крыма» – Песков
В Кремле выразили несогласие и сожаление по поводу принятия Генассамблеи ООН резолюции о «милитаризации Крыма». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Мы не согласны с резолюцией и глубоко сожалеем в связи с ее принятием. Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации, он воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан. Это волеизъявление было осуществлено в строгом соответствии с действующим на Украине на тот момент законодательством»,— сказал пресс-секретарь.
Генассамблея ООН сегодня поддержала резолюцию, которая критикует милитаризацию Крыма и Севастополя.
Комментарии32
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blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 13:03
Пендоссовские карлики-вассалы, как куча мух на навозе - рулят решениями ООН ? ;-)
Ломать пора эту систему. Ломать. ))
olegleon 18 декабря 2018 | 13:06
blinorozhiy__chmo: "Также в понедельник Генассамблея ООН проголосовала за российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Этот документ поддержали 129 стран, 54 страны воздержались. Против выступили США и Украина."
но об этом Эхо "забыло" упомянуть
vitaly_e23 18 декабря 2018 | 13:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 18 декабря 2018 | 13:07
olegleon: Краденный Крым жжет Кремлю руки...
olegleon 18 декабря 2018 | 13:13
kottigr1: а героизация нацизма Украине и США?
kottigr1 18 декабря 2018 | 13:17
olegleon: Разве в США и в Украине героизируют Путина ? По-моему в его нацистской сущности уже во всем мире разобрались..
olegleon 18 декабря 2018 | 13:22
kottigr1: вот и остаётся тебе до маразма скатываться. так права Генассамблея или нет?
или ты по принципу "это признаём, а это нет"?
kottigr1 18 декабря 2018 | 13:33
olegleon:
"При нацистском режиме Гитлера свидетели Иеговы подвергались широкомасштабным преследованиям в Германии. Их деятельность была запрещена, а верующих ссылали в лагеря смерти."
"В путинской России участников организации «Свидетели Иеговы» подвергаются различным преследованиям. Их штрафуют за проведение встреч и богослужений. На членов общин заводят уголовные дела за организацию экстремистской деятельности по статье 282.2 УК."
Схожесть не улавливаешь ?
olegleon 18 декабря 2018 | 13:44
kottigr1: "а в Америке негров вешают"
kottigr1 18 декабря 2018 | 13:56
olegleon: И не говори.. Довел проклятый Обама Омерику до генацидУ.....
velbkeirf2 18 декабря 2018 | 13:17
olegleon: Проект переселения сначала польских, а затем немецких и других европейских евреев на Мадагаскар возник в 1937-м ... В 1937 году Польша направила комиссию на Мадагаскар для проверки осуществимости идеи переселить туда евреев.
raffal 18 декабря 2018 | 14:12
velbkeirf2: Проект переселения сначала польских, а затем немецких и других европейских евреев на Мадагаскар возник в 1937-м ...
______________
ЛЖЁТЕ! Идея "очищения" Европы принудительным выселением евреев на Мадагаскар принадлежит немецкому профессорe университета в Гёттингене Паулю де Лагард. В конце XIX века. Потом это подхватили антисемиты в других странах.
Кстати, де Лагард, теоретик расового антисемитизма, был почётным членом Петербургской Академии наук.
snikkersnepper 18 декабря 2018 | 14:05
olegleon:
В принципе обе резолюции - бесполезные бумажки (как и вся продукция ГА), но реакция Эхонька (в целом весьма предсказуемая - вы серьезно думали, что будет иначе?) оказалась даже еще упоротее, чем я ожидал. Мне казалось, что хотя бы один раз до упоминания второй резолюции они снизойдут. Ну и непонятно теперь, по какой статье Порох будет декларировать предвыборную агитацию в СМИ страны-агрессора (потому что Эхо делает это даже не скрываясь).
Так-то тут, как всегда, есть интересных тенденций: и новое сокращение стран "крымненашистов" (когда-то их было 100), и переход к уже совершенно упоротому бреду (война с мостами - это нечто), и, разумеется, реакция ненаглядного эхонька (особенно в свете вчерашней дискуссии про нацизму). Но кому тут это интересно? Тут живых людей почитай, что вообще не осталось...
dsa_dsf 18 декабря 2018 | 13:10
blinorozhiy__chmo: сделайте свой оон с ким чен пуком корейским
polikarpich 18 декабря 2018 | 13:11
blinorozhiy__chmo: Создавайте свою Лигу Наций. Будете там рулить единолично и единогласно вместе с карликом-нахалом.
apolosha 18 декабря 2018 | 13:03
Пока не вернут Крым будут сканкции...
danko1 18 декабря 2018 | 13:05
То, что Песков и его шеф, как и прочие холуи, плюют на международные законы, ООН не волнует.
Там по законам решение принимают.
Может, новые санкции их заставят законы соблюдать? Хотя сомнительно.
olegleon 18 декабря 2018 | 13:15
danko1: Вы про это? "Также в понедельник Генассамблея ООН проголосовала за российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Этот документ поддержали 129 стран, 54 страны воздержались. Против выступили США и Украина."
и ведь принято и по законам, и действительным большинством голосов.
raffal 18 декабря 2018 | 14:00
olegleon:
Против резолюции предложенной Россией были потому, что она не включала осуждение героизации других тоталитарных идеологий, например, коммунизма.
Но, если с таким трепетом относитесь к резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, то напомню, что...
"Генеральная ассамблея ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя"
e_mae 18 декабря 2018 | 13:05
В Кремле гнездо идиотов.
dsa_dsf 18 декабря 2018 | 13:06
Это волеизъявление было осуществлено в строгом соответствии с действующим на Украине на тот момент законодательством»,— сказал пресс-секретарь.
ахахахааа ох зведун
serg05 18 декабря 2018 | 13:07
"Это волеизъявление было осуществлено в строгом соответствии с действующим на Украине в тот момент законодательством"
Очередная ложь российских властей. Создается впечатление, что они вообще разучились говорить правду.
gregor 18 декабря 2018 | 13:10
В Кремле выразили несогласие и сожаление по поводу принятия ГА ООН резолюции о «милитаризации Крыма»
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И Кремль можно понять , рейтинг падает ..надо кровь , много крови .
Чем больше крови ,тем выше рейтинг Путина .
Таков менталитет большинства в России .
Рейтинг падает , Путин устраивает войнушку , рейтинг повышается .
Менталитет ,однако .
valeromm 18 декабря 2018 | 13:12
66 стран поддержали резолюции Укрианы, 93 не поддержали, из них 18 высказались против.
Весьмирснами стремительно редеет.
raffal 18 декабря 2018 | 14:16
valeromm:
Если внимательно ознакомиться со списком 66 стран с одной стороны, и с 18 с другой, то можно прослезиться. А лучше ужаснуться и устыдиться компании (шпаны) куда угодила Россия.
И с каких пор воздержавшихся стали приписывать себе в актив?
Им просто всё равно, что Россия, что Украина, что Папуа-Новая Гвинея. И таких большинство было, есть и будет.
pionerka Зинаида Сацкая 18 декабря 2018 | 13:14
Негоже пресс-секретарю заабывать слова своего начальника: "...мы провели референдум..." Мы провели референдум на территории чужого на тот момент государства.
ansata 18 декабря 2018 | 13:17
"Это волеизъявление было осуществлено в строгом соответствии с действующим на Украине на тот момент законодательством»"
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Так и есть. Весь Ю-тьюб забит видео того волеизъявления. С захватом военных баз и Горсовета неизвестными представителями вооруженных сил некоего государства
alis_kirs 18 декабря 2018 | 13:27
ansata: ===С захватом военных баз и Горсовета...===
Ага. И мужественные украинские военные в количестве, превышающем 80% всего личного состава ВСУ в Крыму дружно влились в ряды захватчиков и присягнули России! :-))))
timber_head 18 декабря 2018 | 13:50
alis_kirs:
"украинские военные в количестве, превышающем 80% всего личного состава ВСУ в Крыму дружно влились в ряды захватчиков и присягнули России"
Ура, товарищи! Наша армия пополнилась за счет продажных предателей, изменивших присяге! Впрочем, ничего удивительного - какая армия, такое и пополнение. Приняли с распростертыми объятиями.
velbkeirf2 18 декабря 2018 | 13:22
А жаль что вернули только Крым надо было всю эту нечисть загнать в схроны полумеры никогда не к чему хорошему не приводили
macclarren 18 декабря 2018 | 13:41
как мы на Эхе Москвы говорим и пишем-да пусть это стадо из ООН в зад себе засунет свои слушали-постановили! Россия как защищала свободу и демократию, так и будет продолжать это делать, несмотря на визги и сопли западной стаи уродов. Мы, россияне, демократию построили и мы ее и будем защищать!
hagana 18 декабря 2018 | 13:55
Референдум и милитаризация - это две большие разницы !!! Или за это крымчане тоже голосовали ?!