В Кремле выразили несогласие и сожаление по поводу принятия ГА ООН резолюции о «милитаризации Крыма» – Песков

В Кремле выразили несогласие и сожаление по поводу принятия Генассамблеи ООН резолюции о «милитаризации Крыма». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы не согласны с резолюцией и глубоко сожалеем в связи с ее принятием. Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации, он воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан. Это волеизъявление было осуществлено в строгом соответствии с действующим на Украине на тот момент законодательством»,— сказал пресс-секретарь.

Генассамблея ООН сегодня поддержала резолюцию, которая критикует милитаризацию Крыма и Севастополя.