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12:52, 18 декабря 2018

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, — огласила решение судья Любовь Николенко. Таким образом, футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.

Ранее стало известно, что Мамаев выплатил 500 тысяч рублей пострадавшему водителю Виталию Соловчуку. Кокорин готов возместить 160 тысяч рублей за разбитый автомобиль, — сообщает «Интерфакс».

Ранее на суде Кокорин попросил прощения у избитого чиновника и заявил, что готов загладить свою вину.

Павел Мамаев также заявил, что раскаивается. Он просил суд отпустить его под залог или под домашний арест, чтобы встретить Новый год с детьми.

Комментарии

26

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dominator13 18 декабря 2018 | 12:57

Жалко парней

vitaly_e23 18 декабря 2018 | 12:59


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









noxepy_88 18 декабря 2018 | 13:01

dominator13: Тех, которых избили эти, и им подобные уроды? Не то слово..

x_signal 18 декабря 2018 | 13:11

dominator13: нет

belovnikita 18 декабря 2018 | 13:16

dominator13: если тех преступников что в клетке сидят тебе жаль, то значит ты дал разрешение на удар табуреткой тебе в личико, они это любят. А потом группой тебя отму/охать до реанимации - чтоб тебе еще жальчее их было.

old44 18 декабря 2018 | 14:17

dominator13: не жалко парней

olegleon 18 декабря 2018 | 12:57

"Мамаев выплатил 500 тысяч рублей пострадавшему водителю Виталию Соловчуку. Кокорин готов возместить 160 тысяч рублей"

т.е. они готовы расстаться с 1% дохода, чтобы не сидеть в СИЗО?

luger_max_otto 18 декабря 2018 | 13:01

А то. Золотые ноги. Скорее всего- они назначены для образцово- показательного выступления на тему "Так будет со всяким, кто фулюганит".

(комментарий скрыт)

andrewm 18 декабря 2018 | 12:57

Ниче, встретить Новый Год с парашей им будет полезнее, чем с семьей...

vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 12:59

Ничуть не жалко этих двух обезьян в наколках. Они такие же, как все и закон одинаков для всех.

belovnikita 18 декабря 2018 | 13:18

vladimirbelarus: вон мартышка слева лыбится, ей в клетке класс, не надо ее выпускать

piterrr 18 декабря 2018 | 13:00

Великолепно смотрятся эти выродки путинские мячегонялы в клетке, просто великолепно!!..

noxepy_88 18 декабря 2018 | 13:04

piterrr: Сколько раз в день вы думаете о Путине, коллега?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

udavi_naebabchenku 18 декабря 2018 | 13:31

piterrr: Мудилодырявое, ко мне сейчас путинские синички прилетели. Кормить их или нет?

x_signal 18 декабря 2018 | 13:09

"выплатил 500 тысяч"
По-прежнему думают, что всё купить можно. Видимо до исправления ещё далеко...

alekk 18 декабря 2018 | 14:15

x_signal: лет пять.

allasc 18 декабря 2018 | 13:16

ПАК!!!!! ты красавчеГГГГГГГ!!!!!

savbensmb 18 декабря 2018 | 13:21

Согласен с решением суда. Мозги то в нужном направлении начали работать... Мажоры с деньгами видимо думали можно всё купить, ан нет, не на тех нарвались...

vladimirgornitsky 18 декабря 2018 | 13:23

Для содержания под арестом в ходе следствия Кокорина и Мамаева не больше оснований, чем для такого же обращения с тысячами и тысячами других россиян. Но такова сложившаяся в России практика, и осуждать суд только за то, что он относится к этим футболистам так же, как к другим, было бы странно. Порочна и бесчеловечна вся система, но в данном случае работает справедливая в принципе формула "закон один для всех"

vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 13:27

Цвет Нации.
Нужно больше СИЗО для таких богатырей-батуров.

alex_sionist 18 декабря 2018 | 13:36

По поводу этих отморозков уже все решено. Новый год с детьми они будут отмечать лет через пять.

ts 18 декабря 2018 | 13:39

Что-то невероятное творится в басманном правосудии: действует по закону, а не как всегда...

grs_alx_112018 18 декабря 2018 | 13:55

на самом деле держать их на шконке неправомочно. Просто все дело в квалификации ущерба, а по ней максимальный штраф 350 тыров, а причин для пересмотра ущерба нет, Ткаким образом - это показательная порка - не правосудна,
Все остальное - пустяшный морализм - ни хрена с ззаконом и правом не имеющий,

ed10075 18 декабря 2018 | 14:01

Решение Мосгорсуда показывает, что пока все идет по закону.
И нет тут никакой "публичной порки". Два физически хорошо подготовленных моральных урода, профессионально, ногами бьют по голове (жизненно важный орган, кто не знает) водителя. Этот факт зафиксирован на видео. Уже этого достаточно для квалификации "покушение на причинение тяжкого вреда здоровью". Кокорин стулом бъет по голове чиновника, и счастье обоих, что чиновник увернулся.
Пример молодым, как можно одной глупостью перечеркнуть жизнь себе и близким.
Остается пожелать потерпевшим здоровья, а арестантам - искреннего раскаяния и осознания тяжести совершенного.

cromwel 18 декабря 2018 | 14:05

Таких уродов нельзя выпускать.

alekk 18 декабря 2018 | 14:18

Отличная новость! Ну хватит про них - надоели.

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