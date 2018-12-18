Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, — огласила решение судья Любовь Николенко. Таким образом, футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.

Ранее стало известно, что Мамаев выплатил 500 тысяч рублей пострадавшему водителю Виталию Соловчуку. Кокорин готов возместить 160 тысяч рублей за разбитый автомобиль, — сообщает «Интерфакс».

Ранее на суде Кокорин попросил прощения у избитого чиновника и заявил, что готов загладить свою вину.

Павел Мамаев также заявил, что раскаивается. Он просил суд отпустить его под залог или под домашний арест, чтобы встретить Новый год с детьми.