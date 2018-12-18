Московские библиотеки раздадут более 160 тысяч списанных книг
Они появятся на сайте «Книги. Библиогород.ру.» сегодня, 18 декабря, — написал мэр Собянин в Твиттере.
Ежегодно московские библиотеки делают ревизию книжных фондов, чтобы освободить место для новых поступлений – списанные книги раздают всем желающим
Комментарии2
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vitaly_e23 18 декабря 2018 | 12:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vezdehod1 18 декабря 2018 | 12:47
А произведения "писателя-историка" Мединского там есть?