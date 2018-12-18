МВД предложило ужесточить правила прохождения техосмотра

К техосмотру не допустят автомобили с запчастями, не указанными в документах. То есть машины, в которых есть изменённые компоненты. Оператор проверки технического состояния транспортных средств обязан узнать номер кузова, кабины, шасси и рамы автомобиля и сверить их с данными, которые есть в документах на него. Если номера не совпадут, то владельцу машины в техосмотре откажут, говорится в документе, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов. Автовладельцу придётся вносить информацию о новых запчастях в регистрационные документы, затем он сможет ещё раз попытаться пройти техосмотр. МВД рапортовало, что с января по октябрь этого года выявило более пяти тысяч транспортных средств с измененной или уничтоженной маркировкой. В соцсетях водители встретили предложение силового ведомства в штыки. По их мнению, техосмотр станет ещё дороже, а уровень коррупции вырастет. В ГИБДД заверили Российскую газету, что похожие требования есть и в предыдущей редакции правил прохождения техосмотра. Но они не были чётко прописаны.

В феврале вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Они запрещают водителю ездить без аптечки, покрывать плёнкой фары и демонтировать заводские стеклоомыватели или дворники. Госдума сейчас обсуждает проект закона об ужесточении наказания за нарушения в системе техосмотра.