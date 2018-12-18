Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобы адвокатов на продление ареста футболистам Мамаеву и Кокорину

Она обвиняются в побоях и хулиганстве.

Как сообщает «Интерфакс», адвокат Андрей Ромашев зачитал в суде заключение главного врача Зенита, согласно которому Кокорину необходима комплексная реабилитация после травмы колена. Отсутствие возможности правильного восстановления может привести к инвалидизации и Кокорину придется завершить спортивную карьеру.