Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобы адвокатов на продление ареста футболистам Мамаеву и Кокорину
Она обвиняются в побоях и хулиганстве.
Как сообщает «Интерфакс», адвокат Андрей Ромашев зачитал в суде заключение главного врача Зенита, согласно которому Кокорину необходима комплексная реабилитация после травмы колена. Отсутствие возможности правильного восстановления может привести к инвалидизации и Кокорину придется завершить спортивную карьеру.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleksandr39 18 декабря 2018 | 11:42
Когда уже докажут что Кокорина избили болельщики?
kindman_a 18 декабря 2018 | 11:44
Ножка болит у ребёнка? Не дают лечить?
Ах, какие гадкие дяди в этом ФСИН и суде....