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11:32, 18 декабря 2018

Православная церковь Украины после обретения автокефалии не будет подчиняться Константинопольскому патриархату

Об этом заявил телеканалу IСТV митрополит Епифаний. Он подчеркнул, что никаких захватов храмов Московского патриархата не будет – «те, кто добровольно захочет стать частью единой Украинской православной церкви должны быть приняты, но без насилия и без действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе», — подчеркнул митрополит.

Комментарии

21

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vasyakirin 18 декабря 2018 | 11:41

заголовок относится к УПЦ МП,я так понимаю?

kottigr1 18 декабря 2018 | 11:45

vasyakirin:
Жил-был московский поп,
Толоконный лоб...


pattrick1 18 декабря 2018 | 11:45

Православная церковь Украины после обретения автокефалии не будет подчиняться Константинопольскому патриархату...

Венчание однополых браков будет? Женщины-епископы будут? В чём смысл украинской козлячьей церкви?

kryimzdick 18 декабря 2018 | 11:46

pattrick1: ты уже чемоданы собрал до Хохляндии со своим женихом?

oldpartizan 18 декабря 2018 | 12:01

pattrick1: да сделай ты уже каминг аут

parasuk_ 18 декабря 2018 | 12:01

pattrick1: а иконах можно хохолбаши с семейством рисовать и причащаться от поросячьего хвостика

mahnozlukka 18 декабря 2018 | 12:05

pattrick1: kottigr1:
Товарищ верь, Балда вернётся
Балда воспрянет ото сна
И толстому попу Гундяю
Отвесит смачно щелбана

alex_sionist 18 декабря 2018 | 12:14

pattrick1: Так ты еще и специалист в вопросах церкви?
Слушай а есть область человеческой деятельности в которой ты не профессор?

luger_max_otto 18 декабря 2018 | 11:47

Тут скорее- "Тот, кто носит медный щит- тот имеет медный лоб"

riccon 18 декабря 2018 | 11:48

vasyakirin:

ПЦУ

annunakienki 18 декабря 2018 | 11:49

vasyakirin: Никакой УПЦ МП уже не существует. Есть РПЦ на территории Украины. А заголовок относится к вновь созданной УПАЦ.

oldpartizan 18 декабря 2018 | 12:04

после 6-го митрополию московского улуса в ведение Киеву передадут.
вот цирк будет.

kompricikos 18 декабря 2018 | 11:52

vasyakirin: почему РПЦ прячется за упц мп?

luger_max_otto 18 декабря 2018 | 11:57

Оперативное прикрытие называется...

kottigr1 18 декабря 2018 | 11:54

vasyakirin:
Перекрестился московский поп на иконку где изможденный человек в рубище нес свой крест.. Щелкнул сигнализацией, ловко запрыгнул в свой Мерседес 500, расправил свою рясу от Gucci, поправил килограммовый золотой крест на шее и подумал:
"- Господи, спасибо что ты у меня есть.. !"
.. И полетел нести свой тяжелый крест к людям.

glotov 18 декабря 2018 | 11:57

Бредовый поступок Порошенко и Варфоломея ни на шаг не приблизил Украину к церковному единству.

mahnozlukka 18 декабря 2018 | 12:00

glotov: прощай немытый))

parasuk_ 18 декабря 2018 | 11:58

Еще как будет :) У стамбульского попа в пцу самые широкие полномочия. Даже миро хохлы сами для себя варить не имеют право

riccon 18 декабря 2018 | 12:10

parasuk_:

Дык им и архиереев нельзя самим назначать. И святых канонизировать.
Не знаю, что там создали Варфоломей с Петей, но это однозначно не поместная церковь.

riccon 18 декабря 2018 | 11:59

[не будет подчиняться Константинопольскому патриархату]

Все архиереи Украины в связи с решением синода теперь являются архиереями Вселенского престола. Так сказал Телмисский Иов в интервью BBC.

delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 12:08

Для по-настоящему верующего человека нет никакой разницы в принадлежности церкви к тому или иному Патриархату. Ему эта тема, в плоскости Веры в Бога, как минимум смешна и кажется чудачеством. Весь этот делёж огурцов и юбок настолько мелкотравчат, что придавать ему значение может только чекист и кретин в религиозных вопросах ни шута не понимающий. Вся эта возня затеяна политиками и втянуты туда попы по причине личной сребролюбивой греховности. Они е могут иначе. Они обречены, это их удел. И по делом. Погнался поп за дешевизной...

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