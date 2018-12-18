Православная церковь Украины после обретения автокефалии не будет подчиняться Константинопольскому патриархату
Об этом заявил телеканалу IСТV митрополит Епифаний. Он подчеркнул, что никаких захватов храмов Московского патриархата не будет – «те, кто добровольно захочет стать частью единой Украинской православной церкви должны быть приняты, но без насилия и без действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе», — подчеркнул митрополит.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasyakirin 18 декабря 2018 | 11:41
заголовок относится к УПЦ МП,я так понимаю?
kottigr1 18 декабря 2018 | 11:45
vasyakirin:
Жил-был московский поп,
Толоконный лоб...
pattrick1 18 декабря 2018 | 11:45
Православная церковь Украины после обретения автокефалии не будет подчиняться Константинопольскому патриархату...
Венчание однополых браков будет? Женщины-епископы будут? В чём смысл украинской козлячьей церкви?
kryimzdick 18 декабря 2018 | 11:46
pattrick1: ты уже чемоданы собрал до Хохляндии со своим женихом?
oldpartizan 18 декабря 2018 | 12:01
pattrick1: да сделай ты уже каминг аут
parasuk_ 18 декабря 2018 | 12:01
pattrick1: а иконах можно хохолбаши с семейством рисовать и причащаться от поросячьего хвостика
mahnozlukka 18 декабря 2018 | 12:05
pattrick1: kottigr1:
Товарищ верь, Балда вернётся
Балда воспрянет ото сна
И толстому попу Гундяю
Отвесит смачно щелбана
alex_sionist 18 декабря 2018 | 12:14
pattrick1: Так ты еще и специалист в вопросах церкви?
Слушай а есть область человеческой деятельности в которой ты не профессор?
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 11:47
Тут скорее- "Тот, кто носит медный щит- тот имеет медный лоб"
riccon 18 декабря 2018 | 11:48
vasyakirin:
ПЦУ
annunakienki 18 декабря 2018 | 11:49
vasyakirin: Никакой УПЦ МП уже не существует. Есть РПЦ на территории Украины. А заголовок относится к вновь созданной УПАЦ.
oldpartizan 18 декабря 2018 | 12:04
после 6-го митрополию московского улуса в ведение Киеву передадут.
вот цирк будет.
kompricikos 18 декабря 2018 | 11:52
vasyakirin: почему РПЦ прячется за упц мп?
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 11:57
Оперативное прикрытие называется...
kottigr1 18 декабря 2018 | 11:54
vasyakirin:
Перекрестился московский поп на иконку где изможденный человек в рубище нес свой крест.. Щелкнул сигнализацией, ловко запрыгнул в свой Мерседес 500, расправил свою рясу от Gucci, поправил килограммовый золотой крест на шее и подумал:
"- Господи, спасибо что ты у меня есть.. !"
.. И полетел нести свой тяжелый крест к людям.
glotov 18 декабря 2018 | 11:57
Бредовый поступок Порошенко и Варфоломея ни на шаг не приблизил Украину к церковному единству.
mahnozlukka 18 декабря 2018 | 12:00
glotov: прощай немытый))
parasuk_ 18 декабря 2018 | 11:58
Еще как будет :) У стамбульского попа в пцу самые широкие полномочия. Даже миро хохлы сами для себя варить не имеют право
riccon 18 декабря 2018 | 12:10
parasuk_:
Дык им и архиереев нельзя самим назначать. И святых канонизировать.
Не знаю, что там создали Варфоломей с Петей, но это однозначно не поместная церковь.
riccon 18 декабря 2018 | 11:59
[не будет подчиняться Константинопольскому патриархату]
Все архиереи Украины в связи с решением синода теперь являются архиереями Вселенского престола. Так сказал Телмисский Иов в интервью BBC.
delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 12:08
Для по-настоящему верующего человека нет никакой разницы в принадлежности церкви к тому или иному Патриархату. Ему эта тема, в плоскости Веры в Бога, как минимум смешна и кажется чудачеством. Весь этот делёж огурцов и юбок настолько мелкотравчат, что придавать ему значение может только чекист и кретин в религиозных вопросах ни шута не понимающий. Вся эта возня затеяна политиками и втянуты туда попы по причине личной сребролюбивой греховности. Они е могут иначе. Они обречены, это их удел. И по делом. Погнался поп за дешевизной...