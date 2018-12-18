Православная церковь Украины после обретения автокефалии не будет подчиняться Константинопольскому патриархату...

Об этом заявил телеканалу IСТV митрополит Епифаний. Он подчеркнул, что никаких захватов храмов Московского патриархата не будет – «те, кто добровольно захочет стать частью единой Украинской православной церкви должны быть приняты, но без насилия и без действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе», — подчеркнул митрополит.