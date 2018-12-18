Ритейлеры и транспортные компании предупреждают о росте цен на продукты из-за подорожания топлива
Они направили письмо премьеру Медведеву, — сообщает КоммерсантЪ. Как отмечается в письме, в ноябре расходы на топливо выросли на 30% из-за того, что нефтяные компании повысили цены для корпоративных клиентов. Стоимость транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что отразится на розничных ценах на товары.
В правительстве говорят, что пока не получали письма. При этом представитель вице-премьера Дмитрия Козака отметил, что правительство не регулирует корпоративные программы нефтяных компаний.
Комментарии29
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putin_itogy 18 декабря 2018 | 11:36
путин - ИТОГИ.
медведев - ПОДИТОГ.
kindman_a 18 декабря 2018 | 11:39
putin_itogy:
"...Они направили письмо премьеру Медведеву..."
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Предупреждают премьера, чтобы тот успел запастись солью, спичками, мукой и подсолнечным маслом по старым ценам?
pattrick1 18 декабря 2018 | 11:41
Ритейлеры и транспортные компании предупреждают о росте цен на продукты из-за подорожания топлива...
У меня в квартале "Пятёрочка", "Магнит", "Фикс прайс", "Фасоль" (Метро), не говоря про мелкие частные магазины, которые только и делают что соревнуются между собой, у кого товар дешевле.
vilingrad 18 декабря 2018 | 11:45
pattrick1: kindman_a: предупреждают о росте цен на продукты«
Ай-ай-ай... и на крымские бананы тоже? Какая трагедия!
У дурака патрика вот такой квартал красных разбитых фонарей- там даже белорусские ананасы по цене картошки. Идиот:)
alo0000 18 декабря 2018 | 11:48
pattrick1: И - все хуже.
kalambasa 18 декабря 2018 | 11:57
pattrick1:
У всех земля круглая и только у патрика она плоская.
kottigr1 18 декабря 2018 | 12:02
kalambasa: Медведев наверняка удивился такому письму. Для его уточек корм как привозили бесплатно, так и продолжают.. без всяких подорожаний.
wrongway1 18 декабря 2018 | 11:46
kindman_a: он Димон Тосканский--он запасливый...даже кроссовки закупит
astet 18 декабря 2018 | 11:49
kindman_a: кто из россиян не знал,
что выбрав Путина они получат рост цен на бензин?
Разве это новость?
Так было после каждых выборов Путина.
Сомневающиеся могут погуглить.
efilika 18 декабря 2018 | 11:50
kindman_a: о выходе желтых жилетов на улицы городов.....Хочу, как во Франциии, но не получится
kottigr1 18 декабря 2018 | 11:59
kindman_a: "Хотим как в Париже !"
neyexo 18 декабря 2018 | 11:37
Сказано же было - топливу - не дорожать
aleksandr39 18 декабря 2018 | 11:37
УРА !!!!Спасибо " великому вождю "
mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 11:38
Вот, что делают заокеанские враги!
Ничего, сплотимся вокруг нацдилера ещё теснее!
alo0000 18 декабря 2018 | 11:50
mikhail_spb_: Да и капустки бы покислее... так похмелье и пройдёт.
ura_123 18 декабря 2018 | 11:40
Что вы раскачиваете лодку,хотите как во Франции?
vilingrad 18 декабря 2018 | 11:47
ura_123: Что вы раскачиваете лодку,хотите как во Франции?»
Дааа!!!!!!
ura_123 18 декабря 2018 | 11:50
vilingrad: Скучаете по ”хрусту французской булки”(с) ?
Макарошки везде стоят одинаково!(с)
vasya_von_smetankin 18 декабря 2018 | 11:40
Мистер Обама!
Прекрати повышать цены на наше топливо, верни пенсионный возраст и все лампочки в подъездах, нехороший ты человек!
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 11:43
Правительство не получает письма о подорожании топлива, поскольку топливо не посылает письма. Я бы написал на топливо в Прокуратуру, но там не умеют читать. Хотел пожаловаться Богу, но церковь оказалась левая...
kapitankolbaskin 18 декабря 2018 | 11:44
Вы нам тута тень на плетень не наводите !
По телеку ничего такого нет ! Устроили тут понимашь подорожание , цены,ритейлеры какие-то !!! Ишо про политику нам здеся начните!!!
Мы россияне хочим знать и нам интересно тока про Украину...про то как им там всем хреново ,как там нет выборов(в отличии от нас ,у нас то ого-го какие выборы) и как их олигархи грабят свой народ(в отличии от наших Ролдугиных ,отдающих народу последний смычек виолончельный)
Так что не умничайте и про хохлов вымирающих давайте хором вместе с портянками! Мы -то в крайности валежником перебьемся, А вот они своим салом точно подавятя и обдрищутся как увидят наших отпускников с удочками!!!
wrongway1 18 декабря 2018 | 11:48
kapitankolbaskin: как завещал вошдь---Вса в РАЙ
bor_borg 18 декабря 2018 | 11:44
а че они мидведева предупреждают-то?
у него денег нет.
а держаться -то нам.
gregor 18 декабря 2018 | 11:48
Ритейлеры и транспортные компании предупреждают о росте цен на продукты из-за подорожания топлива
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Вывсёврёте .
Путин сказал ,что в России всё ширится ,ширится ,цветёт и попахивает , значит так и есть . А те ,кто говорят ,что растут цены ,нет лекарств ,нет больниц ,нет правды ,нет ,нет и нет ........ те ... те экстримизЬм , не патриотизЬм ,либерализЬм .
Мы , 86 % обворованных ,ещё теснее сплотимся вокруг тех ,кто обворовывает . Так призывает нас телевизор и Кремль от имени Пескова и МИД от имени Захаровой и её танцевального зала ,построенного на деньги нищих стариков ,через НТВ . Но ..но телевизор сказал ....одобрямс , значит одобрямс .
Менталитет однако . Ляпи .
natalia2108 18 декабря 2018 | 11:50
Эти ритейлеры точно хотят "как в Париже". Доложите скорее Путину!
sergirusso 18 декабря 2018 | 11:55
Экономику не обманешь. Нагнули нефтяников - и те не стали повышать цены для населения. Но повысили для "корпоративных клиентов". Типо всех перехитрили. Плешкономикка... Но экономику не обманешь и "корпоративные клиенты" - это тоже часть населения, которая обслуживает другие части этого самого населения. ИНФЛЯЦИЯ ОБЪЕКТИВНА, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО СТАВКА ЦБ(ПРИЗНАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ИНФЛЯЦИЯ) - БОЛЕЕ 7 ПРОЦЕНТОВ.
cromwel 18 декабря 2018 | 11:57
Медведевц и вообще власти глубоко на нас наплевать. Главное чтобы у них всё стабильно было.
natalia2108 18 декабря 2018 | 12:01
Нефтянники празднуют правительство и Путина, не говоря уж о народе. Вот они могут, наверное, сказать: "Мы здесь власть!".
dmitry_v 18 декабря 2018 | 12:05
Государство планирует отделить российский сегмент интернета от Всемирной Сети. Настрой у власти серьезный: https://zen.yandex.ru/media/deneg_net/gosudarstvo-planiruet-otdelit-rossiiskii-segment-interneta-ot-vsemirnoi-seti-5c1775d2c6ce5f00ad213b09?from=editor