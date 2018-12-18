Ритейлеры и транспортные компании предупреждают о росте цен на продукты из-за подорожания топлива...

Они направили письмо премьеру Медведеву, — сообщает КоммерсантЪ. Как отмечается в письме, в ноябре расходы на топливо выросли на 30% из-за того, что нефтяные компании повысили цены для корпоративных клиентов. Стоимость транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что отразится на розничных ценах на товары.

В правительстве говорят, что пока не получали письма. При этом представитель вице-премьера Дмитрия Козака отметил, что правительство не регулирует корпоративные программы нефтяных компаний.