Сегодня утром на Казанском вокзале Москвы произошел сбой в движении поездов из-за отключения электричества
Об этом сообщает «Интерфакс». Пригородные электрички также не смогли прибыть на вокзал – пассажиров высадили на ближайших платформах.
К этому моменту неисправности устранены. Движение поездов казанского направления восстановлено, — сообщили РИА в Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Комментарии4
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kindman_a 18 декабря 2018 | 11:18
Браудер????
efilika 18 декабря 2018 | 11:35
Не может быть! Этого не могло случиться в стране космических достижений и мощнейших ракет.
brandfa 18 декабря 2018 | 11:42
efilika: той страны нет уже более четверти века.
neyexo 18 декабря 2018 | 11:42
efilika:
могло - неожиданно выпадает много снега - они давят на провода
(правда, не в этом случае - при морозе снег сдувает. А если снег при темп. чуть ниже нуля - замерзает на проводах и тянет их вниз)