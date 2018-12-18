Сегодня утром на Казанском вокзале Москвы произошел сбой в движении поездов из-за отключения электричества

Об этом сообщает «Интерфакс». Пригородные электрички также не смогли прибыть на вокзал – пассажиров высадили на ближайших платформах.

К этому моменту неисправности устранены. Движение поездов казанского направления восстановлено, — сообщили РИА в Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.