Авторское общество проиграло иск на 340 тыс. рублей, поданный к таксопарку «Кисс» из-за нарушения авторских прав

Как сообщает КоммерсантЪ, представитель РАО во время поездки в такси прослушал 17 песен, после чего за каждую общество потребовало по 20 тысяч рублей.

Суд первой инстанции поддержал правообладателей, но Арбитражный апелляционный суд отклонил это решение. Он посчитал. Что исполнение музыки в такси нельзя считать публичным, поскольку вход в салон автомобиля не является бесплатным. РАО требует, чтобы такси платили авторское вознаграждение за прослушивание музыки по 500 рублей в месяц с машины.