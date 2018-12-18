Авторское общество проиграло иск на 340 тыс. рублей, поданный к таксопарку «Кисс» из-за нарушения авторских прав
Как сообщает КоммерсантЪ, представитель РАО во время поездки в такси прослушал 17 песен, после чего за каждую общество потребовало по 20 тысяч рублей.
Суд первой инстанции поддержал правообладателей, но Арбитражный апелляционный суд отклонил это решение. Он посчитал. Что исполнение музыки в такси нельзя считать публичным, поскольку вход в салон автомобиля не является бесплатным. РАО требует, чтобы такси платили авторское вознаграждение за прослушивание музыки по 500 рублей в месяц с машины.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dmitriy_radchenko 18 декабря 2018 | 11:20
Перейти на прослушивание исключительно иностранных песен. Российскую эстраду включать только по требованию пассажира за 500 рублей за поездку. Все претензии недовольных - к РАО.
vasyakirin 18 декабря 2018 | 11:20
Наш завод уже двадцать лет производит кухонные табуреты, требуем перечислять по 50 рублей за каждое касание задом и по 100 за отрыв от табурета!
Просьба возместить наши убытки за 20 лет с выплатой пени!
cromwel 18 декабря 2018 | 11:23
Идиотизм какой-то. Ну просто очень хочется сделать деньги на чём угодно
post_v 18 декабря 2018 | 11:49
"...Скандалом закончился иск РАО к группе Deep Purple, выступавшей недавно в Ростове на Дону. Юристы РАО потребовали от артистов заплатить за авторское использование своих произведений самим же себе — якобы музыканты исполняли свои собственные песни незаконно, без лицензии РАО. Сумма иска 450 тысяч. Находясь в здравом уме, группа Deep Purple и организаторы концерта пока не заплатили." (Muzrussia.com)
весь сыр-бор из-за пресловутого РАО и всяких других "мигалковых".
Вы должны этому РАО денежку перечислить, часть они возьмут себе за хлопоты (от 10% "За использование произведений на территории иностранных государств"(!!!) до 30% "За публичное исполнение произведений в предприятиях транспорта", а остальное вроде как отдадут автору - смотрите истории с Мадонной, Deep Purple и др.