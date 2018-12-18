Госдума намерена принять меры по защите священнослужителей, «пострадавших за веру на Украине»
Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для украинцев, пострадавших по религиозному признаку. Володин уверен, что «сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — вероисповедание».
Комментарии48
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kryimzdick 18 декабря 2018 | 11:09
Чё, уже распяли кого-то в трусиках?
vasilevich58 18 декабря 2018 | 11:33
Страдания собственных невиновных граждан нашу думу, как всегда, интересуют в последнюю очередь!
danko1 18 декабря 2018 | 11:57
vasilevich58: Так их даже страдания тех верующих, веру кого они объявили запрещенными на территории России и кого преследуют, не волнуют.
Только Гундяевская секта, идеологический отдел Кремля, заботит власть.
opiatnovyi63 18 декабря 2018 | 12:07
danko1: А те,которые пострадали от большевиков в лихие годы, не в счёт?
ura_123 18 декабря 2018 | 11:42
kryimzdick: Предварительно сорвав рясу,а попадью таскали по площади,привязав в жидобандеровскому танку!
timwlad93 18 декабря 2018 | 11:47
kryimzdick: Чё, уже распяли кого-то в трусиках?
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Ну да,распяли религию для подготовки кадров учителей и управленцев чтобы создавать бюджет и значит и государство.
Сами учителя и управленцы включая законодателей без постоянной связи с религией для дальнейшего самообразования и значит и передачи преемственности ,деградируют до религиозного дебилизма евреев которые проживают на мародёрстве устраивая смуту по любому поводу и горе побеждённым,что и происходит на Украине.
И готовится и в России ,если господин Трамп который и возведён для того чтобы крышевать евреев при организации смуты в той же Украине,а затем и в России,получит реальную власть в США.
Однако в США жёстко противостоят лоббированию еврейских интересов .И потому интересы евреев
на Украине и в том числе и в России остались без защиты .
Так что да,на Украине поспешили с изгнанием Православия.
Теперь нет и защиты от США,так как Трамп повязан по рукам и ногам в своих действиях в лоббировании интересов евреев и остались без религии которая готовит кадры и преемственность для создания бюджета.На религии дебильных евреев грабь награбленное ничего не создаётся,кроме войн все против всех так как у каждого свой интерес и плевать на остальных.Об этом каждый раз говорят сами украинцы на всех ток-шоу на Украине и во всех СМИ.
Нет мирового жандарма назначенного евреями евреям драпать некуда с награбленным,так как их так же ограбят по европейской же религии грабь награбленное.
Так что украинцы распяли свою государственность.
И соответственно начнётся гонения чтобы проживать на мародёрстве.
kryimzdick 18 декабря 2018 | 11:51
timwlad93: не ссы, ничего не будет страшного, молись хоть на столб
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 11:56
timwlad93: дайте уже пирамидону болезному
sagen 18 декабря 2018 | 11:58
kryimzdick: Двоим же уже запретили служение и отлучили, Это которые посетили объединительный съезд. Дума, вероятно, выступит в их защиту
sogentle 18 декабря 2018 | 12:08
sagen: Эк Вы повернули! Дума-то и не думала в эту сторону!
alaniron 18 декабря 2018 | 11:10
Великий теолог Шоколадный заяц созвал архиерейский собор, и объявил о создании Новой церкви.
nf5096004 18 декабря 2018 | 11:17
alaniron: это та же церковь, только без влияния России.
alaniron 18 декабря 2018 | 11:20
nf5096004: Православных собраний без икон не бывает.
vasyakirin 18 декабря 2018 | 11:28
alaniron: Может ООО РПЦ для начала Томос получит, а то как то без учредительных документов нелегитимненько, чужим богом пользоваться....
sogentle 18 декабря 2018 | 12:12
vasyakirin: sagen: И правда, получается, ничем не лучше Свидетелей Иеговы! То-то Путин вспомнил по них, что, мол,надо разобраться, как же так же?!. Видно и там, "наверху", уловили эту параллель
ura_123 18 декабря 2018 | 11:44
alaniron: Без икон с Путиным?
timwlad93 18 декабря 2018 | 12:02
nf5096004: это та же церковь, только без влияния России.
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Без ресурсов России .
Церковь только говорит о том,что только совместное участие в работе создаст бюджет.
И так,самозваная Церковь лишилась всех ресурсов.И потому паства новой самозваной секты Украины будет мародёрничать чтобы выживать.
Евросоюз с США не присоединяют к себе новую самозваную секту Украина денег не дают.
Добывайте сами идя войной на Россию.Сами то на западе только мародёрствовать могут на западе.
И теперь Украину настраивают на реваншизм с новой сектой во главе идти войной против России.
Только евреи не вояки и мирового жандарма нет которому тоже ограничили возможность мародёрствовать для своего выживания.
Тоже самое и в Ливии,где нет религии консолидации для создания общего бюджета .Есть секты самозванцев наживающие на мародёрстве.Это конфедерация на конституционной основе.
Тоже самое и в Сирии и в Афганистане.Это естественная конфедерация создающая общий бюджет и правительство для организации международных связей.
И так материальная заинтересованность легализовать свой бизнес и участие в международном рынке это выстраивать конфедерацию с общим бюджетом для содержания правительства отвечающего для легализации всех международных отношений.
Крышевание США угробило Украину и это уже распадающее образование.
В Ливии и в Сирии естественная конфедерация выстраиваемая на конституционной основе союза племён.
И для укрепления конфедерации переходящее в федерализацию надо развивать Христианство активно сотрудничающие с Исламом.
В России надо организовывать международные саммиты для обсуждения религиозных проблем между Исламом и Православием,с перспективой дальнейшего расширения.
На западе религия протекционизма способствовало деградации запада до уровня кто не снами тот против нас.
pionerka Зинаида Сацкая 18 декабря 2018 | 11:11
Соревнования такие: кто грубее влезет в дела церкви - Украина или Россия.
alexakimfaa 18 декабря 2018 | 11:33
pionerka: В России церковь - это государственная структура,хотя по Конституции РФ,ст.14 - Россия светское государство...
pionerka Зинаида Сацкая 18 декабря 2018 | 11:45
alexakimfaa: И я ровно об этом. О государственном вмешательстве.
gvs 18 декабря 2018 | 11:12
Госдума примет закон о прижизненной канонизации? (На территории РФ) ))))
kottigr1 18 декабря 2018 | 11:12
Жил-был московский поп,
Толоконный лоб...
velbkeirf2 18 декабря 2018 | 11:32
kottigr1: а ты редкий долбоеп
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 12:00
velbkeirf2: это вас папа с мамой так воспитывали или ваш пастырь?
edyunia 18 декабря 2018 | 11:14
Эх, что за жизнь в этот новый день!
Или, слышишь, крест сними или же трусы надень!
Или голый пляши на корпоративниках,
Или в ведре мозги вози в лихих оперативниках.
Или рви, да воруй - всего у нас достаточно!
Иль в эфире озоруй бедово, внутриматочно.
Бог на милость не убог - у Бога всего много,
Пьянка, мордобой, острог, русская дорога
Может быть когда была красивая да ровная,
Да всё разъела, брат, слеза слепая, бездуховная...
Космополит и патриот ждут шенгенской визы,
А недопохмелившийся народ всё смотрит телевизор.
Там гламур и благодать, нету больше смерти,
Учат как кому давать продвинутые черти.
На "Рублевке", в темноте что-то завизжало –
Это бедная душа от хмыря сбежала.
Он кричит: "Поймать! Мильон дам тому, кто схватит!
Суку, я её сгною!" - вечно пьёт, да плачет.
Жизнь ползёт на кулаках – жизнь к любви прижалась.
Жизнь летит из паха в прах и поёт про жалость.
Догорает Русь-свеча до доски, до полочки,
А под ногтями кедрача китайские иголочки.
Ни весла и ни доски, ни моста, ни брода –
Сколько от тебя тоски, русская свобода!
Нам Высоцкий как-то спел про кабаки да храмы -
Жаль, увидеть не успел нынешнего срама.
Я цыганочку его вряд ли позабуду...
Нет, ребята, всё не так, не так всё, гадом буду!
Эх, раз, да ещё раз, да ещё много-много раз!
Да ещё вечность, ещё много, ещё много-много раз!
Эх, раз, да ещё раз, ну хоть раз не в бровь а в глаз!
jurmak 18 декабря 2018 | 11:17
Церковь отделена от государства. За чей счёт банкет?
natalia2108 18 декабря 2018 | 11:20
Володин прям из порток выпрыгивает, всё ищет кому бы помочь из казны, но только не своим гражданам.
zztop1960 18 декабря 2018 | 11:20
Пострадавших за веру ? А какая у РПЦ вера ? Какая то другая чем у украинцев и других православных ? Наиправославнейшая ?
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 12:02
zztop1960: левославные теперь, видимо
natalia2108 18 декабря 2018 | 11:22
Уловил чей-то вопль: "Спасите наши души"?
evgenitsk 18 декабря 2018 | 11:24
Госдума намерена принять меры по защите священнослужителей, «пострадавших за веру на Украине»
За какую веру, извиняюсь спросить, они пострадали?
Им что запретили верить в Христа?
А если им запрещают верить в Кундяева, то причём тут вероисповедание?
wlad5210 18 декабря 2018 | 11:24
Думе бы принять закон о защите от идиотов....
agamasat 18 декабря 2018 | 11:25
Перебежать всем апологетам "русского мира" на тонущую "галеру" - самое то.
vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 11:30
Да к вам в госдуру только черти могут стремиться. К дьяволу в Кремль святые не подлетят. Там накурено и сероводородом несёт, хоть святых выноси.
alexakimfaa 18 декабря 2018 | 11:30
А в чём Володин увидел нарушение Украиной принципа вероисповедания?..Произошло разделение украинской и русской православных церквей... И всего лишь...
pontifig 18 декабря 2018 | 11:34
а в чем страдания-то ?
natalia2108 18 декабря 2018 | 11:43
pontifig: а в чём страдание?
Ещё одна педаль давления на чужое государство потеряла свою функцию, придётся её забрать, никаких религиозных страданий нет и в помине, я так думаю.
ura_123 18 декабря 2018 | 11:47
pontifig: Как это в чём? А падение прибылей от продаж в церковных лавках!
gregor 18 декабря 2018 | 11:35
Госдума намерена принять меры по защите священнослужителей, «пострадавших за веру на Украине»
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Теперь в России Дума защищает ,а не Он Всемогущий .
Хотя написано ведь , что всё по воле Его .
А Дума российская сомневается , этим и доказывает неверие .
danko1 18 декабря 2018 | 12:02
gregor: У ГосДуры, как и у РПЦ, друго бог: Путин.
Он теперь даже определяет кому в рай попадать. Да благосостояние РПЦ от Кремля зависит.
d_uce 18 декабря 2018 | 11:36
в Раде лежит законопроект. 25 декабря его примут. 26 подпишет Президент и по этому закону все православные церкви Украины будут перерегистрированы в Минюсте. каждый приход любой церкви самостоятельное бесприбыльное юридической лицо со своим расчетным счетом в банке и печатью, для заключения договоров на аренду земли, зданий обьектов имеющих культурно-историческую ценность. Бывшая УПЦ МП станет тем чем она есть на самом деле. РПЦ. Зарубежной церковью в Украине. со всеми вытекающими. .. Ведь не справедливо будет если Румынская, Греческая, Болгарская православная церковь платят налог на землю и арендованную недвижимость полную стоимость, а РПЦ чисто символическую. Почему одни должны растамаживать товары идущие этой церкви и прихожанам этой церкви (для нужд церкви) а другие нет?
Так что госдуме нужно действительно принимать срочный закон по выдаче гражданства . Скоро попов в россии станет побольше. А заодно и особнячки им на Рублевке подыскивать. в хрущевках они жить не привыкли.
alexey65 18 декабря 2018 | 11:49
Правильное решение!
Надо им всем по храму построить за бюджетные деньги!
in_cat_we_trust 18 декабря 2018 | 12:05
alexey65: ну уж нет. Думаки пусть за свой счёт хоть чёрта плешивого поддерживают
sneer1 18 декабря 2018 | 11:53
Один вопрос - КАК нарушается "один из базовых конституционных принципов на Украине"? Тем, что предстоит передел собственности? Так при чем тут вероисповедание?
margo 18 декабря 2018 | 11:54
Алё! Вы там в Думе знаете, что в РФ церковь отделена от государства?
bandera 18 декабря 2018 | 11:56
Всех забрать и посадить на бюджетные пенсии! Крыму платить пенсии Луганску и Донецку и еще этим.
fun2mass 18 декабря 2018 | 12:00
А почему только Украина? Давайте всю серость и дремучесть соберем со всего мира - вот заживем тогда! В лаптях..
zhav 18 декабря 2018 | 12:08
Похоже внеочередное звания фсб ждет попов ,