Российское судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании близ графства Корнуолл
Об этом сообщает британская газета Дейли Миррор. По ее данным, судно вышло из голландского порта, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца. На борту 18 российских моряков.
Комментарии18
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gvs 18 декабря 2018 | 11:10
Врагу не сдается наш гордый "Кузьма"? ))))
kotbajune 18 декабря 2018 | 11:27
"Российское судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании близ графства Корнуолл"
А вот "Кузькина Мать" не села бы.
andrewm 18 декабря 2018 | 11:28
gvs: Интересно, они достойное хоть выбрали место (гостиница, бар неподалеку, авто на прокат и т.д.) для мелеприседания или опять понадеялись на русский авось?
vasyakirin 18 декабря 2018 | 11:32
andrewm: Линяли по мелководью?
astet 18 декабря 2018 | 12:02
vasyakirin: Попросили политического убежища
и вид на жительство? ;)))
kryimzdick 18 декабря 2018 | 11:10
Это не Минин, это Сусанин
wild_division 18 декабря 2018 | 11:11
Команда нажралась от радости вызволения от голандского плена.
kindman_a 18 декабря 2018 | 11:15
wild_division:
Скорее, команда специально загнала это корыто на мель, чтобы вернуться и встретить в плену новый год по-человечески - в Голландии или Великобритании.
Не, ну а чё?! :-)))
sergirusso 18 декабря 2018 | 11:11
Все, хана! Поляков некому будет из Москвы выбить...
zztop1960 18 декабря 2018 | 11:16
sergirusso: Да там поляков , в 1612 году, было с гулькин нос , Москву брали украинцы, белорусы и литовцы
dmitriy_radchenko 18 декабря 2018 | 11:16
С каких это пор Минин стал Кузьмой? Он всегда был Козьма.
cromwel 18 декабря 2018 | 11:25
У команды есть хороший шанс под шумок свалить из нашей страны.
vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 11:26
Поддержу, они специально сели на мель, хоть это и позор для капитана и штурмана. Для капитана оказался бОльший позор быть на Новый год в РФ. А это уже попахивает ненавистью к родному государству.
kajiwotore 18 декабря 2018 | 11:27
"Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ".
piterrr 18 декабря 2018 | 11:35
Это контрсанкции ботоксного карлика против Королевства!
ffonarshik 18 декабря 2018 | 11:36
Судно еще не разграблено по старой британской традиции?
andrang2 18 декабря 2018 | 11:57
Лоцмана вызывали или дорого?
Денег нет, но вы держитесь.
klukvik 18 декабря 2018 | 12:02
даже икона(вместо карт) не помогла