Заседание суда по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева пройдет сегодня

Ранее в отношении него возбудили новое уголовное по статье о сексуальном насилии в отношении подростка, сообщил пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.

В новом деле Юрия Дмитриева нет доказательств его вины, считает журналист и правозащитник Зоя Светова.

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.