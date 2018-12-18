Заседание суда по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева пройдет сегодня
Ранее в отношении него возбудили новое уголовное по статье о сексуальном насилии в отношении подростка, сообщил пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.
В новом деле Юрия Дмитриева нет доказательств его вины, считает журналист и правозащитник Зоя Светова.
5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 11:10
Вся "вина" Юрия Дмитриева состоит лишь в том, что он вскрыл одно из многочисленных преступлений большевицко-чекистской банды против народа.
Теперь потомки преступников мстят ему.
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 11:27
А беда его в том, что в России не было аналога Нюрнбергского трибунала. Между тем опыт показывает, что без такового не обойтись.
vasilevich58 18 декабря 2018 | 11:41
Кто бы мог подумать в 2000-м, что под руководством молодого (тогда), и, казалось, адекватного презика Россия превратится в рассадник мерзости, лжи, зла и воровства?!
Хотя мне он всегда был противен, особенно, как выходец из КГБ, но то, что он сделал со страной и в страшном сне не могло тогда присниться.
stalk25 18 декабря 2018 | 11:15
Эфсбешники совсем съехали с катушек. Мстят сволочисамым лучшим гражданам.
parasuk_ 18 декабря 2018 | 11:26
До чего мерзкая рожа. Сразу видно, что либераст и педофил. Да только за одну такую харю надо срок давать :)
dr_nemos 18 декабря 2018 | 11:29
что главное для "правовой" системы путинизма - задергать человека, не дать ему заниматься делом, унизить и опорочить. Преемственность НКВД - ФСБ налицо.
vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 11:32
Это чтобы возмещение ущерба не платить. Власть не может вытерпеть быть неправой, следующее обвинение - в отсутствии воспитания ребенка последний год, когда Дмитрием сидел в СИЗО.