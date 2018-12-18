75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который обвиняется в государственной измене, стало плохо в суде...

Адвокат Иван Павлов вызвал Скорую. Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Кудрявцеву до 20 марта. Слушания проходят в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Кудрявцев не признает себя виновным. Его защита утверждает, что ученый не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет, — сообщает «Интерфакс».