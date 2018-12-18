75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который обвиняется в государственной измене, стало плохо в суде
Адвокат Иван Павлов вызвал Скорую. Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Кудрявцеву до 20 марта. Слушания проходят в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.
Кудрявцев не признает себя виновным. Его защита утверждает, что ученый не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии19
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mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 11:08
Те, кто устраивает эти издевательские шпионские дела, надеются провести свою старость в уютной обстановке, а не в судах и тюрьмах.
kindman_a 18 декабря 2018 | 11:12
mikhail_spb_:
Чё он там мог выдать?
Устройство транзисторного приемника ВЭФ?
pattrick1 18 декабря 2018 | 11:16
75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который обвиняется в государственной измене, стало плохо в суде...
Ещё одна мокрощелка. У всех казнокрадов, педофилов, экстремистов, изменников Родине, агентов американского влияния... очень тонкие и чувствительные стенки матки - чуть только запахнет жаренным, эти шлюшки сразу падают в обморок.
ramses333 18 декабря 2018 | 11:20
pattrick1: А у тебя, шлюшка, похоже, матку удалили вместе с мозгами.
vasilevich58 18 декабря 2018 | 11:30
ramses333: На примере патрика и ему подобных мы видим успешные результаты работы путинской системы ампутации ума и совести у российского населения.
pattrick1 18 декабря 2018 | 11:37
vasilevich58:
Какие тебе ещё примеры, ты же израильская свинья? Значит для тебя предатели России - это герои? Ну, а для меня - враги. Всё просто.
sneer1 18 декабря 2018 | 11:47
ramses333: Такое впечатление, что оно - анацефал с рождения. Так что матку еще можно было удалить, а вот мозг...
polikarpich 18 декабря 2018 | 11:22
pattrick1: Ты сегодня что-то совсем уж плох. Перебрал вчера? Так похмелись лучше, чем о пытках и тюрьмах грезить.
wlad5210 18 декабря 2018 | 11:10
В суде хорошо только судейскому молотку....
platonnekafrin 18 декабря 2018 | 11:12
Слабый старик пошёл, вообще нездоровый народ эти изменщики. Теперь вот звездочка на погон откладывается, и даже новогодняя премия накрыться может!
chichanik 18 декабря 2018 | 11:20
platonnekafrin: Не хотят срок получить при жизни ... получат после жизни... первый раз,что ли.
macclarren 18 декабря 2018 | 11:21
Да хоть там сдохнет эта сволочь продажная, нам на него будет демократически нас*ать и оппозиционно растереть, ибо таким мразям-предателям не место на нашей земле!
ramses333 18 декабря 2018 | 11:25
macclarren: Таким, как ты, гнида, не место на любой земле. Вас надо после рождения сразу запускать в космос.
polikarpich 18 декабря 2018 | 11:25
macclarren: А я вот считаю, тебе вообще на нашем земном шарике делать нечего. Загрязняешь, нарушаешь экологию своим поносом.
d_moll 18 декабря 2018 | 11:44
macclarren: вы про Путина так?
dr_nemos 18 декабря 2018 | 11:24
Ну и чем отличаются сегодняшние путинско-патриотические выкормыши фсб от палачей 1937 г.? а ведь ничем. Та же подлость, та же беспринципность, те же провокации и выдуманные дела. И ведь что примечательно, путин из тех же и такой же.
gregor 18 декабря 2018 | 11:26
Ученый вслух произнёс ,что сумма квадратов длины катетов, равна квадрату длины гипотенузы. А рядом подслушал ФСБэшник и решил ,что это рассекречивание
данных . И ага ... Ну а российский суд .... раз надо ФСБ- ЭЭЭ.... ,да после селекции упыря сталина ..... конечно же это чистый шпиён .
sergeymuritz Сергей Корниенко 18 декабря 2018 | 11:35
Что мог выдать 75 летний советский(!)учёный!?!? ... что в Сколково будет выступать канадский цирк?
payalnick 18 декабря 2018 | 11:40
"...стало плохо"
А Государственному обвинителю, советнику юстиции 3 класса Имярек стало хорошо.