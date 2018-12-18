Родители фигурантов дела «Сеть» пожаловались президенту на пытки и выбивания показаний у их сыновей сотрудниками ФСБ
Кремль переправил письмо в спецслужбу.
Группу молодых людей, состоящую в основном из антифашистов, анархистов и левых активистов обвиняют в преступлениях, которые они не совершали и даже не планировали. Об этом пишут матери и отцы фигурантов так называемого «дела Сети» президенту Путину. Поводом для ареста их детей стало оружие, подброшенное сотрудниками ФСБ. Уголовное дело возбудили на основании показаний, полученных под жесточайшими пытками. Их следы тщательно скрывали, а после жалоб снова пытали, цитирует газета КоммерсантЪ письмо.
У родителей обвиняемых в терроризме появилась надежда на честное расследование после недавних обещаний Путина разобраться в ситуации. Главу страны просят назначить независимую экспертизу по делу. И предлагают провести её члену СПЧ Евгению Мысловскому. В прошлом следователю по особо важным делам. Отцы и матери фигурантов Сети отмечают: спустя три месяца после начала расследования дело засекретили, а с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Администрация президента, как пишет Коммерсант, переадресовала письмо в ФСБ. Цитата «для ответа по существу».
Всего по делу Сети проходит 11 жителей Пензы и Санкт-Петербурга. Все молодые люди арестованы. В случае признания судом вины в участии в террористическом сообществе им грозит до 10ти лет лишения свободы.
Комментарии17
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e_mae 18 декабря 2018 | 11:11
Странные какие-то, что жалуемся? Надо-же кого-то пытать, как без этого? Так можно и наработанные веками навыки растерять. Думайте когда жалуетесь. Пытали, пытают и будут пытать, а кому не нравится и кто жалуется ПРОСЮ в пыточную там и поговорим.
pattrick1 18 декабря 2018 | 11:12
Группу молодых людей, состоящую в основном из антифашистов, анархистов и левых активистов обвиняют в преступлениях, которые они не совершали и даже не планировали. Об этом пишут матери и отцы фигурантов так называемого «дела Сети»...
Возбудите уголовное дело по статье 307 УК РФ. "Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (действующая редакция)"... и всуньте матерям и отцам фигурантов дела "Сети", по самые помидоры. И тоже самое матерям и отцам фигурантов "Нового величия".
ft18 18 декабря 2018 | 11:20
pattrick1: Патя совсем одебилел? Какой статус у родителей подследственных в этом деле?
vasilevich58 18 декабря 2018 | 11:27
Путинская Россия превратилась в "империю зла и лжи" похлеще брежневско-андроповского совка. И это ещё далеко не предел!
luger_max_otto 18 декабря 2018 | 11:40
Вы что, голубчик, в первый раз видите живого нациста- путеныша? Даже удивительно. Нет, тут без дозы классического "Антигеббельса" ни о какой возможности выздоровления говорить не приходится. Я не зверь какой и готов на то, чтобы паскудника лечили, а не отправляли на свидание с капралом Вудсом как основных нацистских преступников...
aleksandr39 18 декабря 2018 | 11:33
pattrick1: А еще нужно возбудить уголовное дело против российских СМИ которые распространяли заведомо ложные показания про "распятого мальчика " и летчика Волошина ,в частности против Мишки Леонтьева
andrewm 18 декабря 2018 | 12:02
pattrick1: Зачем ты живешь, убожище???
pattrick1 18 декабря 2018 | 12:13
andrewm:
Украинские трусливые свиньи, надеются на российских экстремистов. Надеются что эти "новые величия", разрушат Россию. Ха-ха-ха.
ft18 18 декабря 2018 | 11:15
Как это правильно и скрепануто: переправить жалобу именно тем, на кого жалуются!
payalnick 18 декабря 2018 | 11:31
"Факты, изложенные родственниками подозреваемых, не соответствуют действительности. Процессуальные действия проводятся с задержанными в строгом соответствии с УПК РФ и в установленные Законом сроки. В дополнительных экспертизах и консультациях нет необходимости. Директор службы. Число. Подпись"
gregor 18 декабря 2018 | 11:32
Родители фигурантов дела «Сеть» пожаловались президенту на пытки и выбивания показаний у их сыновей сотрудниками ФСБ
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Кремль переслал письмо тем ,кто пытает .
И Кремль и садисты посмеялись в унисон .
efilika 18 декабря 2018 | 11:32
страна дебилов! Именнно поэтому суды должны быть независимые. Иначе, всякий дурень-президент будет вертеть судом как заблагорассудится.
bor_borg 18 декабря 2018 | 11:39
обещания лживого ничтожества смехотворны.
timudjin 18 декабря 2018 | 11:41
Где, "лидер", я бы сказал гегемон русской деморкатической оппа-зиц-ии, и все остальные ? Как в Фильме : "Всем сотрудникам кгб выйти в фойе ?"
Поэтому не делайте из Алёши робота, там всё-равно прячется Борис. Или сам... Феликс.......
krs_sk 18 декабря 2018 | 12:01
В средневековье основным доказательством считалось признание обвиняемого... учитывая, что суд, расследование и приговор исполняла одна организация (как и в путленде ), неудивительны печальные результаты... под пытками любой сознается во всем, а реального преступника не найдешь.
Нормальные общества еще лет 400 - 300 назад поняли, что такая система кроме вреда ничего не дает.
Но у нас особый путь, процессы 30-х как при джугаше снова с нами.
anji70 18 декабря 2018 | 12:05
А потом все будут говорить, мы же ничего не знали.
alexakimfaa 18 декабря 2018 | 12:05
То,что Администрация президента направила обращение граждан в ФСБ - к сожалению, всё в пределах закона. (Кто работал в структурах власти,знает,что существует этот порядок рассмотрения жалоб и обращений)...Но это говорит и о том,что ФСБ "вне подозрений"....