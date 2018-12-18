Родители фигурантов дела «Сеть» пожаловались президенту на пытки и выбивания показаний у их сыновей сотрудниками ФСБ

Кремль переправил письмо в спецслужбу.

Группу молодых людей, состоящую в основном из антифашистов, анархистов и левых активистов обвиняют в преступлениях, которые они не совершали и даже не планировали. Об этом пишут матери и отцы фигурантов так называемого «дела Сети» президенту Путину. Поводом для ареста их детей стало оружие, подброшенное сотрудниками ФСБ. Уголовное дело возбудили на основании показаний, полученных под жесточайшими пытками. Их следы тщательно скрывали, а после жалоб снова пытали, цитирует газета КоммерсантЪ письмо.

У родителей обвиняемых в терроризме появилась надежда на честное расследование после недавних обещаний Путина разобраться в ситуации. Главу страны просят назначить независимую экспертизу по делу. И предлагают провести её члену СПЧ Евгению Мысловскому. В прошлом следователю по особо важным делам. Отцы и матери фигурантов Сети отмечают: спустя три месяца после начала расследования дело засекретили, а с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Администрация президента, как пишет Коммерсант, переадресовала письмо в ФСБ. Цитата «для ответа по существу».

Всего по делу Сети проходит 11 жителей Пензы и Санкт-Петербурга. Все молодые люди арестованы. В случае признания судом вины в участии в террористическом сообществе им грозит до 10ти лет лишения свободы.